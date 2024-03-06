الغرف التجارية: قرار البنك المركزي سيكبح جماح التضخم ولا زيادة في الأسعار

قال وافي أبو سمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية في الجيزة، إن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة يعزز من تدفقات الاستثمار المباشر ويقضي على وجود سعرين للدولار أمام الجنيه.

وأكد “أبو سمرة” أن القرار لن يؤدي الى ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية بل على العكس، سيكون له أثر إيجابي في كبح جماح التضخم والذي يشهد معدلات غير مسبوقة مما دفع البنوك المركزية العالمية وعلى رأسها البنك الفيدرالي الأمريكي لزيادة سعر الفائدة.

وأوضح أن أسعار السلع بدأت تتراجع بالفعل، مشيرا الى أن القرار سيؤدي الى مزيد من التنافس بين الشركات وبالتالي سنشهد المزيد من تراجع الأسعار.

وأشار الى أن القرار يسهم في تحجيم التقلبات السعرية الحادة، لمعظم السلع والخدمات، بعد معاناة السوق المحلية منذ العام الماضي، مما عرف بظاهرة الدولرة وتسعير السلع بالدولار غير الرسمي، وهو ما زاد كثيرا من التضخم ومستويات الأسعار.

وقرر البنك المركزي المصري، السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفق آليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة،، فضلا عن رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة.

وذكر البنك المركزي، أنّ توحيد سعر الصرف يأتي في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به، بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب، على النقد الأجنبي، في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.