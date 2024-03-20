الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى الأربعاء 20-3-2024 في مصر

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأربعاء 20-3-2024 في مصر محور اهتمام الملايين من المواطنين حاليا منذ قرار البنك المركزي المصري بوضع سعر مرن للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية في كافة البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري وذلك من أجل دعم الاقتصاد المحلي.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

 

يمكن معرفة تحديثات سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأربعاء 20-3-2024 في مصر من خلال السطور التالية:-

سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 47.04 جنيه للشراء و47.14 جنيه للبيع.

وصل الدولار في البنك التجاري الدولي CIB إلى نحو 47.04 جنيه للشراء و47.14 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الدولار في بنك القاهرة نحو 47.13 جنيه للشراء و47.23 جنيه للبيع.

استقر الدولار في المصرف العربي الدولي عند مستوى 47 جنيه للشراء و47.10 جنيه للبيع.
 

txt

في مواجهة السوق الموازية.. سعر الدولار اليوم في البنك المركزي للبيع والشراء

txt

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 19-3-2024 مقابل الجنيه المصرى

 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

في بنك قناة السويس سجل الدولار الأمريكي نحو 47.04 جنيه للشراء و47.14 جنيه للبيع.

في بنك سائب سجل الدولار الأمريكي نحو 47 جنيها للشراء و47.10 جنيه للبيع.

في ميد بنك وصل سعر تداول الدولار الأمريكي إلى نحو 47 جنيها للشراء و47.10 جنيه للبيع.

في بنك الاستثمار العربي بلغ الدولار الأمريكي نحو 47 جنيها للشراء و47.10 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم بنك مصر

في بنك مصر سجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري نحو 47.05 جنيه للشراء و47.15 جنيه للبيع.


سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

في البنك الاهلي المصري وصل سعر تداول الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري إلى نحو 47.04 جنيه للشراء و47.14 جنيه للبيع.

txt

سعر الدقيق اليوم في الأسواق.. سعر أردب القمح اليوم الثلاثاء 9 رمضان 2024 في مصر

txt

استقرار سعر جرام الذهب عيار 21 خلال التعاملات المسائية اليوم


 

أسعار العملات في مصر اليوم

سجل الدولار الأمريكي نحو 47.01 جنيه للشراء و47.11 جنيه للبيع.

وصل اليورو الأوروبي إلى نحو 51.00 جنيها للشراء و51.13 جنيه للبيع.

استقر الجنيه الاسترليني عند مستوى 59.67 جنيه للشراء و59.81 جنيه للبيع.

الريال السعودي سجل نحو 12.59جنيه للشراء و12.56 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي بلغت قيمته نحو 152.86 جنيه للشراء و153.24 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي سجل نحو 12.80 جنيه للشراء و12.83 جنيه للبيع.

 

اقرأ المزيد

سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلي 

سعر الدولار اليوم سعر الدولار الدولار اليوم الدولار الجنيه المصري البنك المركزي المصري العملات الاجنبية

مواد متعلقة

في مواجهة السوق الموازية.. سعر الدولار اليوم في البنك المركزي للبيع والشراء

الأكثر قراءة

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

عاجل| شوبير يحسم الجدل.. هذه محطة رمضان صبحى بعد بيراميدز

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الاثنين

عاجل.. القاهرة الإخبارية: إعدامات ميدانية داخل مجمع الشفاء الطبى بغزة

فصل أجهزة التنفس الصناعى عن أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى الأربعاء 20-3-2024 في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

أحمد أبوالمحاسن

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

ماجد حبته

رمضان كريم يا سينا

حسين دعسة

حركة"فتح" والحرب: التحولات والتداعيات فى اليوم التالى فلسطينيًا

جمال-أسعد

الجنة والفكر الدينى

لواء. محسن الفحام

الرئيس بين رجاله وأبنائه

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

المكتب الحكومى بقطاع غزة يكشف تفاصيل مجزرة الاحتلال الإسرائيلى بمستشفى الشفاء

الهيئة الإسلامية المسيحية تدين هجوم المستعمرون الإرهابي على مقر الأونروا في القدس

مقتل جندى إسرائيلى فى معارك شمال غزة.. وارتفاع قتلى جيش الاحتلال لـ251