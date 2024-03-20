سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى الأربعاء 20-3-2024 في مصر

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأربعاء 20-3-2024 في مصر محور اهتمام الملايين من المواطنين حاليا منذ قرار البنك المركزي المصري بوضع سعر مرن للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية في كافة البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري وذلك من أجل دعم الاقتصاد المحلي.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

يمكن معرفة تحديثات سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأربعاء 20-3-2024 في مصر من خلال السطور التالية:-

سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 47.04 جنيه للشراء و47.14 جنيه للبيع.

وصل الدولار في البنك التجاري الدولي CIB إلى نحو 47.04 جنيه للشراء و47.14 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الدولار في بنك القاهرة نحو 47.13 جنيه للشراء و47.23 جنيه للبيع.

استقر الدولار في المصرف العربي الدولي عند مستوى 47 جنيه للشراء و47.10 جنيه للبيع.



سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

في بنك قناة السويس سجل الدولار الأمريكي نحو 47.04 جنيه للشراء و47.14 جنيه للبيع.

في بنك سائب سجل الدولار الأمريكي نحو 47 جنيها للشراء و47.10 جنيه للبيع.

في ميد بنك وصل سعر تداول الدولار الأمريكي إلى نحو 47 جنيها للشراء و47.10 جنيه للبيع.

في بنك الاستثمار العربي بلغ الدولار الأمريكي نحو 47 جنيها للشراء و47.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

في بنك مصر سجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري نحو 47.05 جنيه للشراء و47.15 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

في البنك الاهلي المصري وصل سعر تداول الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري إلى نحو 47.04 جنيه للشراء و47.14 جنيه للبيع.





أسعار العملات في مصر اليوم

سجل الدولار الأمريكي نحو 47.01 جنيه للشراء و47.11 جنيه للبيع.

وصل اليورو الأوروبي إلى نحو 51.00 جنيها للشراء و51.13 جنيه للبيع.

استقر الجنيه الاسترليني عند مستوى 59.67 جنيه للشراء و59.81 جنيه للبيع.

الريال السعودي سجل نحو 12.59جنيه للشراء و12.56 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي بلغت قيمته نحو 152.86 جنيه للشراء و153.24 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي سجل نحو 12.80 جنيه للشراء و12.83 جنيه للبيع.

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