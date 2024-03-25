سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 25-3-2024

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 25-3-2024 في مصر من أكثر الموضوعات بحثًا عبر المحرك البحثي جوجل في الساعات الأولى من التعاملات الصباحية للبنوك اليوم، إذ يهتم المصريون بمعرفة سعر العملة الأمريكية لارتباطها بأسعار كافة السلع المحلية والأجنبية، ويواصل سعر الدولار اليوم الإثنين 25 مارس 2024 انخفاضه أمام الجنيه المصري في عمليات البيع والشراء في البنوك والسوق السوداء.

أسباب ارتفاع سعر الدولار رسميًا

شهدت أسعار الدولار ارتفاعًا بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه المصري وتحرير سعر صرفه، حيث وصل إلى 50 جنيهًا في البنوك التجارية، ولكن بعد أسبوع من تطبيق القرار، بدأت الأسعار في التراجع تدريجيًا سواء في البنوك أو السوق الموازية.

سعر الدولار اليوم الإثنين 25 مارس 2024 الموافق 15 رمضان

يقدم "الدستور" لكم في هذا التقرير أحدث تحديث لأسعار الدولار اليوم "بيع وشراء" في البنوك الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى السوق السوداء، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الدولار اليوم الإثنين انخفاضًا في البنك المركزي حيث بلغت الأسعار:

الشراء: 46.62 جنيه.

البيع: 46.72 جنيه.

سعر الدولار اليوم الإثنين 25 مارس في البنوك الحكومية والخاصة كالتالي:

- في البنك الأهلي المصري:

- الشراء: 46.62 جنيه.

- البيع: 46.62 جنيه.

- في بنك مصر:

- الشراء: 46.7 جنيه.

- البيع: 46.7 جنيه.

- في بنك القاهرة:

- الشراء: 46.8 جنيه.

- البيع: 46.7 جنيه.

- في بنك التجاري الدولي cib:

- الشراء: 46.60 جنيه.

- البيع: 46.70 جنيه.

سعر الدولار اليوم في السوق الموازية

يوم الأحد 25 مارس، سجل سعر الدولار في السوق السوداء 46.88 جنيه للشراء والبيع.

توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه

بالنسبة لسعر الدولار خلال الأيام المقبلة، فإن خبراء الاقتصاد يؤكدون أنه من الصعب توقع مساره بسبب عدة عوامل مثل تدفق العملات الأجنبية في البنوك المصرية وسعر الفائدة والتعاملات التجارية، بالإضافة إلى الحالة الاقتصادية للدولة.

ويشير الخبراء إلى أن قرارات البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه ورفع سعر الفائدة إلى 6% ساهمت في تدفق الدولار في البنوك ودفعت بحركة الاقتصاد المصري إلى الأمام.

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