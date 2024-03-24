يبحث عدد كبير من المواطنين عن سعر الدولار اليوم الأحد 14 يوم رمضان في مصر خلال منتصف التعاملات والذي يشهد استقرارًا خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية وماكينات الصرافة.

سعر الدولار اليوم الأحد 14 يوم رمضان في مصر خلال منتصف التعاملات

يعرض الدستور للقراء سعر الدولار اليوم الأحد 14 يوم رمضان في مصر خلال منتصف التعاملات والذي سجل استقرارًا خلال منتصف التعاملات في البنك المركزي المصري، حيث بلغ نحو 46.62 جنيهًا للشراء، و46.72 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

استقر سعر صرف الدولار السبت خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، حيث بلغ متوسط سعره 46.62 جنيهًا للشراء، و46.72 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وفي بنك مصر، سجل الدولار اليوم الاحد الموافق الرابع عشر يوم رمضان و24 مارس 2024 نحو 46.70 جنيه للشراء مقابل 46.70 جنيه للبيع خلال منتصف التعاملات.

سعر الدولار في البنك الاهلي

سجل الدولار اليوم الاحد 24 مارس 2024 استقرارًا في البنك الأهلي المصري، حيث بلغ 47.32 جنيهًا للشراء، و47.42 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل الدولار اليوم الاحد في البنك التجاري الدولي 46.60 جنيه للشراء، و46.70 جنيه للبيع خلال منتصف التعاملات.

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الاحد 24 مارس 2024

أسعار العملات الأجنبية، خلال منتصف التعاملات وهناك قائمة بالأسعار وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري.

بلغ سعر الدولار 46.70 جنيهًا للشراء، و46.80 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر اليورو 51.35 جنيهًا للشراء، و51.48 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر جنيه الاسترليني 60.00 جنيهًا للشراء، و60.14 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي 12.56 جنيهًا للشراء، و12.58 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر الدينار الكويتي 153.65 جنيهًا للشراء، و153.03 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر الدرهم الاماراتي 12.82 جنيهًا للشراء، و12.85 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر الفرنك السويسري 53.35 جنيهًا للشراء، و53.73 جنيهًا للبيع.

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