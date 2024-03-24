سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 24-3-2024 فى مصر
واصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري التراجع مع بداية تعاملات الأسبوع في البنوك المحلية والأجنبية العاملة في مصر، كما سجلت أسعار العملات الأجنبية تراجعا طفيفا مقابل الجنيه المصري، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 24-3-2024 في مصر.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري
شراء: 46.60 جنيه مصري
بيع: 46.70 جنيه مصري
سعر الدولار في بنك القاهرة
شراء: 46.70 جنيه مصري
بيع: 46.80 جنيه مصري
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
شراء: 46.60 جنيه مصري
بيع: 46.70 جنيه مصري
سعر الدولار في بنك بلوم
شراء: 46.70 جنيه مصري
بيع: 46.80 جنيه مصري
سعر الدولار اليوم بنك مصر
سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر خلال تعاملات اليوم الأحد:
شراء: 46.70 جنيه مصري
بيع: 46.80 جنيه مصري
سعر الدولار اليوم البنك الأهلي
تراجع سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي خلال تعاملات اليوم الأحد – بداية التعاملات الأسبوعية -، وسجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي:
شراء: 46.6231 جنيه مصري
بيع: 46.7231 جنيه مصري
سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي
|البنك
|شراء
|بيع
|HSBC مصر
|47.20 جنيه
|47.30 جنيه
|سيتي بنك مصر
|47.10 جنيه
|47.20 جنيه
|بنك عودة مصر
|46.90 جنيه
|47.00 جنيه
|بنك قطر الوطني الأهلي
|46.80 جنيه
|46.90 جنيه
اسعار العملات في مصر اليوم
|العملة
|شراء
|بيع
|دولار أمريكى
|46.6231 جنيه
|46.7231 جنيه
|يورو
|50.8892 جنيه
|51.0170 جنيه
|جنيه إسترلينى
|59.5005 جنيه
|59.6514 جنيه
|فرنك سويسرى
|52.2213 جنيه
|52.3567 جنيه
|100 ين يابانى
|30.8763 جنيه
|30.9486 جنيه
|ريال سعودى
|12.4315 جنيه
|12.4588 جنيه
|دينار كويتى
|151.6594 جنيه
|152.0342 جنيه
|درهم اماراتى
|12.6938 جنيه
|12.7245 جنيه
|اليوان الصينى
|6.4762 جنيه
|6.4904 جنيه