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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 24-3-2024 فى مصر

سعر الدولار
سعر الدولار

واصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري التراجع مع بداية تعاملات الأسبوع في البنوك المحلية والأجنبية العاملة في مصر، كما سجلت أسعار العملات الأجنبية تراجعا طفيفا مقابل الجنيه المصري، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 24-3-2024 في مصر.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

شراء: 46.60 جنيه مصري

بيع: 46.70 جنيه مصري

 

سعر الدولار في بنك القاهرة

شراء: 46.70 جنيه مصري

بيع: 46.80 جنيه مصري

 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

شراء: 46.60 جنيه مصري

بيع: 46.70 جنيه مصري

 

سعر الدولار في بنك بلوم

شراء:  46.70 جنيه مصري

بيع: 46.80 جنيه مصري

سعر الدولار اليوم 13 رمضان خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 23-3-2024

سعر الدولار اليوم بنك مصر 

سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر خلال تعاملات اليوم الأحد: 

شراء: 46.70 جنيه مصري

بيع: 46.80 جنيه مصري

 

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

تراجع سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي خلال تعاملات اليوم الأحد – بداية التعاملات الأسبوعية -، وسجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي:

شراء: 46.6231 جنيه مصري

بيع: 46.7231 جنيه مصري

 

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

 

البنكشراءبيع
HSBC مصر47.20 جنيه 47.30 جنيه
سيتي بنك مصر47.10 جنيه47.20 جنيه
بنك عودة مصر46.90 جنيه47.00 جنيه
بنك قطر الوطني الأهلي46.80 جنيه46.90 جنيه
    

 

اسعار العملات في مصر اليوم 

العملةشراءبيع
دولار أمريكى46.6231 جنيه 46.7231 جنيه
يورو50.8892 جنيه51.0170 جنيه
جنيه إسترلينى59.5005 جنيه59.6514 جنيه
فرنك سويسرى52.2213 جنيه52.3567 جنيه
100 ين يابانى30.8763 جنيه30.9486 جنيه
ريال سعودى12.4315 جنيه12.4588 جنيه
دينار كويتى151.6594 جنيه152.0342 جنيه
درهم اماراتى12.6938 جنيه12.7245 جنيه
اليوان الصينى6.4762 جنيه6.4904 جنيه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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سعر الدولار فى البنك الأهلى اليوم الأربعاء وأسعار العملات مقابل الجنيه المصري

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استقرار أسعار السلع التموينية دون تغير عبر بطاقات التموين

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