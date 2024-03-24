سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 24-3-2024 فى مصر

واصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري التراجع مع بداية تعاملات الأسبوع في البنوك المحلية والأجنبية العاملة في مصر، كما سجلت أسعار العملات الأجنبية تراجعا طفيفا مقابل الجنيه المصري، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 24-3-2024 في مصر.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

شراء: 46.60 جنيه مصري

بيع: 46.70 جنيه مصري

سعر الدولار في بنك القاهرة

شراء: 46.70 جنيه مصري

بيع: 46.80 جنيه مصري

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

شراء: 46.60 جنيه مصري

بيع: 46.70 جنيه مصري

سعر الدولار في بنك بلوم

شراء: 46.70 جنيه مصري

بيع: 46.80 جنيه مصري

سعر الدولار اليوم بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر خلال تعاملات اليوم الأحد:

شراء: 46.70 جنيه مصري

بيع: 46.80 جنيه مصري

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

تراجع سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي خلال تعاملات اليوم الأحد – بداية التعاملات الأسبوعية -، وسجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي:

شراء: 46.6231 جنيه مصري

بيع: 46.7231 جنيه مصري

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

البنك شراء بيع HSBC مصر 47.20 جنيه 47.30 جنيه سيتي بنك مصر 47.10 جنيه 47.20 جنيه بنك عودة مصر 46.90 جنيه 47.00 جنيه بنك قطر الوطني الأهلي 46.80 جنيه 46.90 جنيه

اسعار العملات في مصر اليوم