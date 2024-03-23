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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 23-3-2024

سعر الدولار
سعر الدولار

يحرص المسافرون إلى الخارج على معرفة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 23-3-2024 في مصر عبر جوجل، حيث سجل سعر الدولار مقابل سعر الجنيه خلال بداية التعاملات اليوم قيمة 46.61  جنيه للشراء بالبنك المركزي، طبقًا للمعلن على المنصات الرسمية للبنوك، وستشهد أيام العطلات الرسمية وجود تعاملات إلكترونية عبر ماكينات الصراف الآلي.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 23-3-2024 في مصر

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 23-3-2024 في مصر

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري تراجعًا اليوم ليُسجّل 46.62 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي
جاء سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم عند 46.70 جنيه للشراء، 46.78 جنيه للبيع بمصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار اليوم في بنك Cib
كما سجل سعر الدولار اليوم السبت مقابل الجنيه اليوم نحو 46.60 جنيه للشراء، و46.70 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية
سجل سعر الدولار اليوم السبت في بنك التنمية الصناعية نحو 46.83 للشراء، و46.93 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر
وسجل سعر الدولار اليوم السبت في بنك مصر استقرارًا، حيث بلغ نحو 46.52 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم السبت في بنك الإسكندرية
سجل سعر الدولار اليوم السبت استقرارا ليسجل نحو 46.60  جنيه للشراء، و46.70 جنيه للبيع.

أسعار العملات في مصر اليوم

سعر اليورو الأوروبي اليوم السبت

ثبت سعر صرف اليورو اليوم السبت أمام الجنيه المصري، عند 50.70 جنيه للشراء، 51.12 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم السبت

استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني اليوم السبت أمام الجنيه المصري عند 59.20 جنيه للشراء، 59.81 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم السبت

ثبت سعر صرف الريال السعودي اليوم السبت أمام الجنيه المصري، عند سعر 12.42 جنيه للشراء، و12.45 جنيه للبيع، طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم السبت

استقر سعر صرف الدينار الكويتي اليوم السبت أمام الجنيه المصري، 151.14 جنيها للشراء، و152.18 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

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