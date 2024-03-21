استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى فى بداية التعاملات اليوم

استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات، في البنوك المصرية.

ففي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات، البنك الأهلي المصري سجل سعر صرف الدولار 46.93 جنيه للشراء، و47.03 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل 46.94 جنيه للشراء، و47.04 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 46.90 جنيه للشراء، و47.00 جنيه للبيع.

متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري



وفي البنك المركزى المصري سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 46.90 جنيه للشراء، و47.00 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو أمام الجنيه

وبالنسبة للعملات الرئيسية سجلت أسعار صرف العملة الأوروبية "اليورو" ارتفاعًا ملحوظًا ما بين 40 - 35 قرشًا شراء وبيعًا في البنوك المصرية.

ففي البنك الأهلي سجل سعر اليورو 51.24 جنيه للشراء، و51.44 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل 51.25 جنيه للشراء، و51.45 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي 51.21 جنيه للشراء، و51.43 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري سجلت العملة الأوروبية 50.84 جنيه للشراء، و50.96 جنيه للبيع.

ارتفاع ملحوظ في سعر الإسترليني

وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفاعًا ملحوظًا ما بين 45 - 40 قرشًا شراء وبيعًا في البنوك المصرية.



ففي البنك الأهلي تراجع الإسترليني ليسجل 60.00 جنيه للشراء، و60.20 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل الإسترليني 60.01 جنيه للشراء، و60.22 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة سجل الإسترليني في البنك التجاري الدولي 59.96 جنيه للشراء، و60.16 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري سجل الجنيه الإسترليني 59.53 جنيه للشراء، و59.68 جنيه للبيع.

وعربيًا سجل الريال السعودي في البنك الأهلي 12.50 جنيه للشراء، و12.54 جنيه للبيع.

والدرهم الإماراتي سجل 12.78 جنيه للشراء، و12.80 جنيه للبيع.

والدينار الكويتي سجل 152.04 جنيه للشراء، و153.10 جنيه للبيع.