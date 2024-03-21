سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس 21-3-2024

واصل سعر الدولار تراجعه مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس، ليتراجع إلى 46.90 جنيه على شاشات البنك المركزي المصري، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر 2024.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري: 46.9023 جنيه للشراء، و47.0037 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي: 47.044 جنيه للشراء، و47.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

تراجع طفيف سجله سعر الدولار اليوم في بنك مصر، حيث بلغ سعر الدولار في بنك مصر: 47.05جنيه للشراء، و47.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي تراجع طفيف، حيث بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 47.04 جنيه للشراء، و47.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

سعر الدولار في بنك HSBC: 47.204 جنيه للشراء، و47.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك Citibank: 47.254 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك Standard Chartered: 47.304 جنيه للشراء، و47.40 جنيه للبيع.

اسعار العملات في مصر اليوم