سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس 21-3-2024
واصل سعر الدولار تراجعه مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس، ليتراجع إلى 46.90 جنيه على شاشات البنك المركزي المصري، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر 2024.
سعر الدولار اليوم في مصر 2024
سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري: 46.9023 جنيه للشراء، و47.0037 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي: 47.044 جنيه للشراء، و47.14 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم بنك مصر
تراجع طفيف سجله سعر الدولار اليوم في بنك مصر، حيث بلغ سعر الدولار في بنك مصر: 47.05جنيه للشراء، و47.15 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم البنك الأهلي
سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي تراجع طفيف، حيث بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 47.04 جنيه للشراء، و47.14 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي
سعر الدولار في بنك HSBC: 47.204 جنيه للشراء، و47.30 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك Citibank: 47.254 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك Standard Chartered: 47.304 جنيه للشراء، و47.40 جنيه للبيع.
اسعار العملات في مصر اليوم
|العملة
|شراء
|بيع
|سعر الدولار الأمريكى
|46.9023 جنيه
|47.0037 جنيه
|سعر اليورو
|50.8421 جنيه
|50.9614 جنيه
|سعر الجنيه الإسترلينى
|59.5378 جنيه
|59.6853 جنيه
|سعر الفرنك السويسرى
|52.6341 جنيه
|52.7717 جنيه
|100 ين يابانى
|30.9137 جنيه
|30.9867 جنيه
|سعر الريال السعودى
|12.5059 جنيه
|12.5337 جنيه
|سعر الدينار الكويتى
|152.3692 جنيه
|152.9173 جنيه
|سعر الدرهم الأماراتى
|12.7705 جنيه
|12.7999 جنيه
|سعر اليوان الصينى
|6.5156 جنيه
|6.5306 جنيه