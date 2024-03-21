الخميس 21 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس 21-3-2024

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

واصل سعر الدولار تراجعه مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس، ليتراجع إلى 46.90 جنيه على شاشات البنك المركزي المصري، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر 2024.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري:  46.9023 جنيه للشراء، و47.0037 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي: 47.044 جنيه للشراء، و47.14 جنيه للبيع.

استقرار الدولار.. أسعار صرف العملات فى بداية تعاملات اليوم الأربعاء

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى الأربعاء 20-3-2024 في مصر

سعر الدولار اليوم بنك مصر 

تراجع طفيف سجله سعر الدولار اليوم في بنك مصر، حيث بلغ  سعر الدولار في بنك مصر: 47.05جنيه للشراء، و47.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي تراجع طفيف، حيث بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 47.04  جنيه للشراء، و47.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

سعر الدولار في بنك HSBC: 47.204 جنيه للشراء، و47.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك Citibank: 47.254 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك Standard Chartered: 47.304 جنيه للشراء، و47.40 جنيه للبيع.

اسعار العملات في مصر اليوم 

العملةشراءبيع
سعر الدولار الأمريكى46.9023 جنيه 47.0037 جنيه
سعر اليورو50.8421 جنيه50.9614 جنيه
سعر الجنيه الإسترلينى59.5378 جنيه59.6853 جنيه
سعر الفرنك السويسرى52.6341 جنيه52.7717 جنيه
100 ين يابانى30.9137 جنيه30.9867 جنيه
سعر الريال السعودى12.5059 جنيه12.5337 جنيه
سعر الدينار الكويتى152.3692 جنيه152.9173 جنيه
سعر الدرهم الأماراتى12.7705 جنيه12.7999 جنيه
سعر اليوان الصينى6.5156 جنيه6.5306 جنيه
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أسعار الذهب اليوم تعاود الانخفاض.. وهذا سعر عيار 21

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الذهب يرتفع بعد تجدد رهانات خفض الفائدة فى الولايات المتحدة

سعر الدولار سعر اليورو سعر الجنيه الاسترليني سعر الريال السعودي البنك المركزي المصري الجنيه المصري

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