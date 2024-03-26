صحيفة عمانية تسلط الضوء على قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار بغزة

سلطت صحيفة (عمان) العمانية، اليوم الثلاثاء، الضوء على قرار مجلس الأمن بوقف فوري لإطلاق النار على غزة خلال ما تبقّى من شهر رمضان المبارك، وذلك بعد مرور أكثر من 6 أشهر على الحرب الإسرائيلية على القطاع.. مشيرة إلى أنه رغم أن وقف إطلاق النار ليس دائمًا إلا أن العالم يرجو أن يتحوّل إلى وقف دائم.

تغير طفيف في الموقف الأمريكي وغضب إسرائيلي

وأشارت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان "غزة ومجلس الأمن "، إلى أن الولايات المتحدة التي طالما استخدمت حق الفيتو لمنع تمرير الكثير من القرارات التي طالبت بوقف إطلاق النار في غزة امتنعت عن التصويت دون أن تستخدم حق الفيتو، الأمر الذي أغضب إسرائيل التي أشارت إلى أنها ستمنع وفدًا كان من المفترض أن يغادر إسرائيل متوجهًا إلى واشنطن، موضحة أن إسرائيل أكدت أن امتناع واشنطن عن استخدام الفيتو لإحباط قرار تبناه مجلس الأمن يدعو إلى «وقف فوري لإطلاق النار» في قطاع غزة يضر بالمجهود الحربي وجهود إطلاق سراح الرهائن.

القرار يشدد على الحاجة الملحة لتوسيع نطاق تدفُّق المساعدة الإنسانية إلى المدنيين

وأوضحت الصحيفة أن قرار مجلس الأمن يطالب أيضا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، ويشدد على الحاجة الملحة إلى توسيع نطاق تدفُّق المساعدة الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة بأكمله وتعزيز حمايتهم، ويكرر مطالبته برفع جميع الحواجز التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع».

الأوان قد آن لإصلاح مجلس الأمن وغيره من المؤسسات الأممية

ولفتت الصحيفة إلى أنه رغم ذلك ليس من الواضح ما إذا كانت إسرائيل ستنصاع للقرار وتوقف الحرب ولو إلى حين، مبينة أنه ورغم نشوة مجلس الأمن بهذا القرار إلا أن أداء المجلس منذ أن بدأت الحرب كشف للعالم أجمع أن الأوان قد آن لإصلاح مجلس الأمن وغيره من المؤسسات الأممية التي ظهرت في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

لأنها لم تعد قادرة على الخروج من عباءة الدول العظمى التي أعطيت حق الفيتو وتستخدمه للتسلُّط على دول العالم الثالث بشكل خاص، وإلا كان من الممكن أن يوقف مجلس الأمن هذه الحرب العبثية منذ أيامها الأولى حينما بدا واضحا أن إسرائيل تخوض حرب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين العزّل من السلاح ومن كل مقومات الحياة.