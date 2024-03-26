الثلاثاء 26 مارس 2024
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مصر

تطوير شامل.. تحسين الخدمات الصحية من الأولويات في بناء الإنسان المصري

الخدمات الصحية
الخدمات الصحية

ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن تحسين الخدمات الصحية للمواطنين والنهوض بقطاع الصحة والتطوير الشامل ، في كافة المنظومة الصحية يأتي من الأولويات في بناء الإنسان المصري بناءً سليمًا صحيًا وثقافيًا وتعليميًا.

توفير مختلف الإمكانات التي تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن

وأوضحت الصحيفة في افتتاحية عددها الصادر، اليوم الثلاثاء، بعنوان "تطوير المنظومة الصحية"- أن قطاع الصحة يحظى باهتمام كبير من الدولة التي تعمل على توفير مختلف الإمكانات والمتطلبات التي من شأنها أن تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن من خلال هذا القطاع.

وبيَّنت الصحيفة أنه في هذا الإطار، يأتي الاهتمام الكبير أيضًا من الدولة بهيئة الدواء المصرية سعيًا لحصولها على الاعتماد من قِبل منظمة الصحة العالمية في مجال الأدوية، وذلك بعد الحصول على مستوى النضج الثالث في مارس 2022 في مجال اللقاحات.

الحصول على اعتماد منظمة الصحة العالمية يساهم في استمرار الريادة المصرية

ونوَّهت الصحيفة بأن الحصول على اعتماد منظمة الصحة العالمية يساهم في استمرار الريادة المصرية على مستوى المنطقة العربية والقارة الإفريقية والمشاركة في رسم الخريطة الدوائية العالمية، كما يتيح الاعتماد الفرصة للمشاركة في وضع السياسات العالمية المنظمة لقطاع الدواء العالمي من خلال المشاركة الفعالة بالمنظمات والهيئات العالمية والإقليمية المنظمة للقطاع الدوائي.

وأكدت صحيفة "الجمهورية" أن الاهتمام بمحور الصحة، إلى جانب محور التعليم أساس بناء الإنسان المصري الذي يستطيع العبور إلى المستقبل الأفضل.

صحيفة الجمهورية الخدمات الصحية قطاع الصحة التطوير الشامل كافة المنظومة الاولويات

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