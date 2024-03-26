دبلوماسي أمريكي: مصر والولايات المتحدة تعملان من أجل إحلال السلام والاستقرار

أكد الوزير المستشار المسئول عن الدبلوماسية العامة بالسفارة الأمريكية بالقاهرة روبن هاروتونيان، أن الولايات المتحدة تعمل جنبًا إلى جنب مع مصر من أجل إحلال السلام والاستقرار بالمنطقة.

جاء ذلك خلال حفل السحور السنوي، الذي أقامه مسئول الدبلوماسية العامة بالسفارة الأمريكية وقرينته على شرف الصحفيين المصريين الليلة الماضية.

وقف إطلاق النار في غزة



وأشار هاروتونيان إلى الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأسبوع الماضي إلى القاهرة، لمناقشة وقف إطلاق النار في غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأشاد الدبلوماسي الأمريكي بالشراكة الاستراتيجية والتعاون بين مصر والولايات المتحدة في العديد من المجالات بما في ذلك على المستوى الثقافي، مشيرا في هذا الصدد إلى مشروعات التعاون الثقافية ومن بينها افتتاح مسجد وضريح الإمام الشافعي، ودعم الولايات المتحدة للفنانين الشباب.

إشادة بالصحفيين المصريين في تغطية الأحداث وعلاقات التعاون بين مصر والولايات المتحدة

كما أشاد هاروتونيان بالصحفيين المصريين في تغطية الأحداث وعلاقات التعاون بين مصر والولايات المتحدة خاصة في مجال التعليم والبرامج التعليمية والتدريب وتنمية المهارات.. مشيرا إلى برامج التبادل الطلابي والثقافي وفرص التعليم في الولايات المتحدة.



واستعرض روبن هاروتونيان الدور الكبير الذي يقوم به المركز الثقافي الأمريكي في مصر، موضحا أنه تم تدريب 23 ألف شخص ودعم مهاراتهم لتعزيز فرصهم وإعدادهم لسوق العمل.

وقال الدبلوماسى الأمريكي إنه بالعمل معا يمكن بناء عالم أفضل لنا جميعا، معربا عن الشكر لفريق العمل بالسفارة والذي يعمل على توطيد العلاقات بين البلدين.

