الثلاثاء 26 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

دبلوماسي أمريكي: مصر والولايات المتحدة تعملان من أجل إحلال السلام والاستقرار

السفارة الأمريكية
السفارة الأمريكية بالقاهرة

 أكد الوزير المستشار المسئول عن الدبلوماسية العامة بالسفارة الأمريكية بالقاهرة روبن هاروتونيان، أن الولايات المتحدة تعمل جنبًا إلى جنب مع مصر من أجل إحلال السلام والاستقرار بالمنطقة.
جاء ذلك خلال حفل السحور السنوي، الذي أقامه مسئول الدبلوماسية العامة بالسفارة الأمريكية وقرينته على شرف الصحفيين المصريين الليلة الماضية.

لماذا امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت ضد قرار وقف إطلاق النار فى غزة؟

وقف إطلاق النار في غزة


وأشار هاروتونيان إلى الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأسبوع الماضي إلى القاهرة، لمناقشة وقف إطلاق النار في غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وأشاد الدبلوماسي الأمريكي بالشراكة الاستراتيجية والتعاون بين مصر والولايات المتحدة في العديد من المجالات بما في ذلك على المستوى الثقافي، مشيرا في هذا الصدد إلى مشروعات التعاون الثقافية ومن بينها افتتاح مسجد وضريح الإمام الشافعي، ودعم الولايات المتحدة للفنانين الشباب. 

إشادة بالصحفيين المصريين في تغطية الأحداث وعلاقات التعاون بين مصر والولايات المتحدة

كما أشاد هاروتونيان بالصحفيين المصريين في تغطية الأحداث وعلاقات التعاون بين مصر والولايات المتحدة خاصة في مجال التعليم والبرامج التعليمية والتدريب وتنمية المهارات.. مشيرا إلى برامج التبادل الطلابي والثقافي وفرص التعليم في الولايات المتحدة.

txt

كندا ترحب بدعوة مجلس الأمن لوقف إطلاق النار فى غزة


واستعرض روبن هاروتونيان الدور الكبير الذي يقوم به المركز الثقافي الأمريكي في مصر، موضحا أنه تم تدريب 23 ألف شخص ودعم مهاراتهم لتعزيز فرصهم وإعدادهم لسوق العمل.
وقال الدبلوماسى الأمريكي إنه بالعمل معا يمكن بناء عالم أفضل لنا جميعا، معربا عن الشكر لفريق العمل بالسفارة والذي يعمل على توطيد العلاقات بين البلدين.
 

دبلوماسي أمريكي مصر والولايات المتحدة إحلال السلام والاستقرار بالمنطقة وزير الخارجية الامريكي غزة

مواد متعلقة

العوضى: قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فى غزة تاريخى ويتطلب التنفيذ الفورى

الأكثر قراءة

عاجل| علاقة بايدن وبيبي.. هل تغيّر الموقف الأمريكي تجاه إسرائيل؟

بعد 22 عامًا.. مدحت شلبى يعتذر عن تعليقه الشهير "بيبو وبشير" (فيديو)

سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

أسعار الأعلاف اليوم الثلاثاء في الأسواق

تراجع أسعار الدواجن الساسو اليوم الثلاثاء في بورصة الفراخ

عاجل.. إيقاف وزير النفط الليبى عن العمل مؤقتًا انتظارًا لنتائج التحقيق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

بسبب السياسة لا الدين!

محمد رفعت

أيام الفساد!

ماجد حبته

موقف ألمانيا الحرج!

حسين دعسة

تظاهرة في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان تضامنا مع قطاع غزة

وائل لطفي

تيار الدراما الجديدة

محمود خليل

عشريات «رمضان» الثلاث

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة «٢»

ماجد حبته

جوتيريش يفضحهم مجددًا

صور

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

محطة تل أبيب

المزيد

"نتنياهو" يثير الجدل مجددًا بقانون التجنيد الإجبارى فى جيش الاحتلال

القصة الكاملة.. كيف جند الموساد إيرانيين لضرب موقع نووى عام 2020؟

هل ستتراجع إسرائيل عن اغتيال حماس كجزء من صفقة التبادل؟