سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 27-3-2024

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 27-3-2024 في مصر محور تساؤل الملايين من المواطنين حاليًا منذ قرار البنك المركزي المصري بوضع سعر مرن للجنيه أمام العملات الأجنبية في كافة البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي وذلك لتحسين الاقتصاد المحلي.



سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 27-3-2024

يمكن معرفة تحديثات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 27-3-2024 من خلال لوحة التعاملات المالية في مختلف البنوك المصرية من خلال نشرة الخدمات المتنوعة التي يقدمها "الدستور" للقراء على مدار اليوم، وجاءت أسعار الصرف كما يلي:

سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 47.35 للشراء و47.45 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الدولار الأمريكي في بنك القاهرة نحو 47.35 للشراء و47.45 جنيه للبيع.

وصل الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB إلى نحو 47.35 للشراء و47.45 جنيه للبيع.

حافظ الدولار الأمريكي في بنك الإسكندرية على مستواه عند 47.35 للشراء و47.45 جنيه للبيع.

استقر الدولار الأمريكي في المصرف العربي الدولي عند مستوى 47.35 للشراء و47.45 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم في مصر 2024

في بنك قناة السويس وصل الدولار الأمريكي إلى 47.35 للشراء و47.45 جنيه للبيع.

في بنك أبوظبي الإسلامي بلغت قيمة الدولار الأمريكي نحو 47.35 للشراء و47.45 جنيه للبيع.

في ميد بنك يتداول الدولار الأمريكي بنحو 47.30 للشراء و47.40 جنيه للبيع.

في بنك كريدي أجريكول استقر الدولار عند مستوى 47.30 للشراء و47.40 جنيه للبيع.

في المصرف المتحد وصل الدولار الأمريكي إلى 47.30 للشراء و47.40 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم بنك مصر

في بنك مصر يتداول الدولار الأمريكي بنحو 47.35 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

في البنك الأهلي المصري وصل الدولار إلى نحو 47.30 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع.



أسعار العملات في مصر اليوم



سجل الدولار الأمريكي نحو 47.35 جنيه للشراء و47.45 جنيه للبيع.

وصل اليورو الأوروبي إلى نحو 51.24 جنيه للشراء و51.36 جنيه للبيع.

يتداول الجنيه الاسترليني بنحو 59.81 جنيه للشراء و59.94 جنيه للبيع.

بلغ الريال السعودي نحو 12.62 جنيه للشراء و12.65 جنيه للبيع.

سجل الدينار الكويتي نحو 153.87 جنيه للشراء و154.24 جنيه للبيع.

وصل الدرهم الإماراتي إلى 12.89 جنيه للشراء و12.92 جنيه للبيع.

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