الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار 16 يوم رمضان في البنوك خلال منتصف التعاملات

الدولار
الدولار

يبحث عدد من المصريين عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء 16 يوم رمضان في مصر خلال منتصف التعاملات والذي يشهد استقرارًا خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية وماكينات الصرافة.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

يعرض الدستور للقراء سعر الدولار اليوم الثلاثاء 16 يوم رمضان في مصر خلال منتصف التعاملات والذي سجل استقرارًا خلال منتصف التعاملات في البنك المركزي المصري، حيث بلغ نحو 47.35 جنيهًا للشراء، و47.45 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

استقر سعر صرف الدولار الثلاثاء خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، حيث بلغ متوسط سعره 47.35 جنيهًا للشراء، و47.45 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

وفي بنك مصر، سجل سعر الدولاراليوم الثلاثاء الموافق السادس عشر يوم رمضان و26 مارس 2024 نحو 47.40 جنيه للشراء مقابل 47.50 جنيه للبيع خلال منتصف التعاملات.

سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

سعر الدولار في البنك الاهلي

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 26 مارس 2024 استقرارًا في البنك الأهلي المصري، حيث بلغ 47.35 جنيهًا للشراء، و47.45 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

سجل الدولار اليوم الثلاثاء في البنك التجاري الدولي 46.60 جنيه للشراء، و46.70 جنيه للبيع خلال منتصف التعاملات.

اسعار العملات في مصر اليوم

أسعار العملات الأجنبية، خلال منتصف التعاملات اليوم الثلاثاء وهناك قائمة بالأسعار وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري.

  • بلغ سعر الدولار نحو 47.35 جنيهًا للشراء، و47.45 جنيهًا للبيع.
  • بلغ سعر اليورو 51.35 جنيهًا للشراء، و51.48 جنيهًا للبيع.
  • بلغ سعر جنيه الاسترليني 60.00 جنيهًا للشراء، و60.14 جنيهًا للبيع.
  • بلغ سعر الريال السعودي 12.56 جنيهًا للشراء، و12.58 جنيهًا للبيع.
  • بلغ سعر الدينار الكويتي 153.65 جنيهًا للشراء، و153.03 جنيهًا للبيع.
  • بلغ سعر الدرهم الاماراتي 12.82 جنيهًا للشراء، و12.85 جنيهًا للبيع.
  • بلغ سعر الفرنك السويسري 53.35 جنيهًا للشراء، و53.73 جنيهًا للبيع.
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