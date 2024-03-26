سعر الدولار 16 يوم رمضان في البنوك خلال منتصف التعاملات

يبحث عدد من المصريين عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء 16 يوم رمضان في مصر خلال منتصف التعاملات والذي يشهد استقرارًا خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية وماكينات الصرافة.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

يعرض الدستور للقراء سعر الدولار اليوم الثلاثاء 16 يوم رمضان في مصر خلال منتصف التعاملات والذي سجل استقرارًا خلال منتصف التعاملات في البنك المركزي المصري، حيث بلغ نحو 47.35 جنيهًا للشراء، و47.45 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

استقر سعر صرف الدولار الثلاثاء خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، حيث بلغ متوسط سعره 47.35 جنيهًا للشراء، و47.45 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

وفي بنك مصر، سجل سعر الدولاراليوم الثلاثاء الموافق السادس عشر يوم رمضان و26 مارس 2024 نحو 47.40 جنيه للشراء مقابل 47.50 جنيه للبيع خلال منتصف التعاملات.

سعر الدولار في البنك الاهلي

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 26 مارس 2024 استقرارًا في البنك الأهلي المصري، حيث بلغ 47.35 جنيهًا للشراء، و47.45 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

سجل الدولار اليوم الثلاثاء في البنك التجاري الدولي 46.60 جنيه للشراء، و46.70 جنيه للبيع خلال منتصف التعاملات.

اسعار العملات في مصر اليوم

أسعار العملات الأجنبية، خلال منتصف التعاملات اليوم الثلاثاء وهناك قائمة بالأسعار وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري.