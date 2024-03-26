الثلاثاء 26 مارس 2024
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محافظات

محافظ الغربية: تكثيف الحملات للتأكد من تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية

السلع الغذائية
السلع الغذائية

وجه محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، بتكثيف الحملات الرقابية على منافذ البيع والأسواق؛ للتأكد من انضباط الأسعار، وجودة المعروض من السلع ومطابقتها للمواصفات، بجانب التأكد من تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، والتي أعلن عن تطبيقها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي؛ تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، وتخفيض الأسعار بما يتراوح بين 15% و20% على أن تزيد مستويات الانخفاض تدريجيًا خلال الأيام المقبلة، لتصل إلى 30% بعد عيد الفطر.

 

بالتفصيل.. خطوات "التموين" لمتابعة خفض أسعار السلع 30%


جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي عقده المحافظ، اليوم الثلاثاء مع أعضاء لجنة الرقابة على الأسواق والتي تضم الصحة والطب البيطري والتموين ومباحث التموين وسلامة الغذاء والغرفة التجارية.

وشدد المحافظ- خلال الاجتماع- على تحريك جميع الجهات وفرق العمل بشكل متكامل، وتضافر جميع الجهود؛ للتصدي لجميع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، بجانب التصدي بحزم لحالات احتكار السلع كالدقيق والسكر أو حجبها أو تخزينها بطريقة غير قانونية، والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التلاعب بقوت الشعب أو مخالفة القانون.

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وكلف المحافظ، بتكثيف الرقابة على محلات ألعاب الأطفال لمنع بيع وتداول الألعاب النارية، مؤكدا حرص المحافظة على التصدي بحزم لظاهرة بيع وتداول الألعاب النارية والمفرقعات، لخطورتها الداهمة على المواطنين خصوصًا من الأطفال والشباب.

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