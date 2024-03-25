بتخفيض يصل لـ25%.. "التموين" تطرح كعك العيد في المجمعات الاستهلاكية

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية منتجات "كعك العيد "من خلال منافذ الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية وفروع شركات المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25%، كما يتم طرح كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة.

ووفرت الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، برئاسة اللواء على أشرف عبدالمجيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، منتجات كعك العيد والبسكويت بأشكال مختلفة لمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين، حيث تم طرح علبة بسكويت نشادر بسعر 150 جنيهًا، وكعك سادة بسعر 150 جنيهًا، وكعك ملبن بسعر 140 جنيهًا، وكعك مكسرات بسعر 210 جنيهات وغريبة سادة بـ160 جنيهًا للكيلو، وغريبة لوز بـ200 جنيه، وبيتى فور عادى بسعر 170 جنيهًا، وبيتى فور لوكس بسعر 200 جنيه، وبيتى فور سابليه بسعر 200 جنيه، وكوكيز بسعر 170 جنيهًا.

كما طرحت الوزارة علبة كعك مشكل "كرتون" وزن 1 كيلو بسعر 155 جنيه وعلبة "كرتون" وزن 2 كيلو بسعر 315 جنيه، وطرح علبة "كرتون" 3 كيلو بسعر 480جنيه، وعلبه 4 كيلو بسعر 650 جنيه، وعلبه 5 كيلو بسعر 810 جنيه كما طرح كعك العيد الفاخر بالمكسرات علبة "شفاف" بالمكسرات وزن 1.5 كيلو بسعر 235 جنيه وعلبه "كرتون" 2 كيلو بالمكسرات بسعر 310 جنيه وعلبه 3 كيلو بالمكسرات بسعر 485 جنيه وعلبه " كرتون " 4 كيلو بالمكسرات 625 جنيه وعلبه" كرتون " 5 كيلو بالمكسرات بسعر 800 جنيه، كما تم طرح علبة كعك فاخر بالمكسرات بسعر الكيلو 185 جنيه وعلبة 2 كيلو بالمكسرات 380 جنيه وعلبة 3 كيلو "كرتون" بالمكسرات بسعر 570 جنيه وعلبة "كرتون" 4 كيلو بسعر 770 جنيه وعلبة 5 كيلو فاخر بالمكسرات بـ 945 جنيه وعلبة "شفاف "بالمكسرات وزن 1ز5 كيلو بسعر 285 جنيه كما تم طرح لأول مرة جلاش وزن 500 جرام بسعر 25 جنيهًا وسمبوسه وزن 500 جرام بسعر 25 جنيهًا، بالإضافة الى طرح كنافة وزن 500 جرام بـ 25 جنيه وقطايف زنة 500 جرام بـ 25 جنيها.

على جانب أخر، تنتج الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، كميات كبيرة من منتجات الكعك والبسكويت بكافة أنواعها في منافذ التابعة للشركة والتي تصل إلى 15 منفذًا بالقاهرة والجيزة بأسعار مخفضة من 20 إلى 25%، مقارنة بأسعار الأسواق الأخرى، بجانب توفير المنتجات لمنافذ المجمعات الاستهلاكية، كما يتم منح نسبة خصم تصل لـ10% لطلبات الجملة، الخاصة بتعاقد الشركات والمؤسسات.

وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، في ضخ السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع معارض أهلًا رمضان المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية لتلبية احتياجات المواطنين من كافة السلع، بجانب استمرار الوزارة على التعاقد في شراء السلع الأساسية لتعزيز المخزون الإستراتيجي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بوجود مخزون من جميع المنتجات طوال الوقت.