أحمد كمال: بدء صرف السلع التموينية لـ63 مليون مواطن عن شهر فبراير.

أكد أحمد كمال، معاون وزير التموين لشئون المشروعات والإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن مخازن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تقوم بتسليم منافذ صرف السلع التموينية الاستعاضات اللازمة عن شهر فبراير وأكد أن منافذ صرف السلع التموينية فتحت أبوابها أمام المواطنين اليوم بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً في ظل رقابة تموينية كبيرة للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة ما زالت مستمرة فى صرف السكر الحر على البطاقات التموينية بواقع (2) كيلو للبطاقة الأربعة أفراد فأكثر و(1) كيلو للبطاقة ٣ أفراد فأقل وبسعر 27 جنيهًا للكيلو.

وأشار إلى أن عدد المستفيدين من الدعم يصل إلى 63 مليون مواطن توفر لهم الدولة يوميًا كافة الاحتياجات المطلوبة من السلع الأساسية والتموينية لصرفها على البطاقات التموينية،لا سيما الزيت والسكر والمكرونة وكافة السلع الأخرى.

وأكد كمال أن نصيب المواطن على بطاقة الدعم محدد بكميات من الزيت والسكر والمكرونة تموينيًا، بالاضافة إلى السكر الحر بسعر 27 جنيهًا للكيلو، بالإضافة إلى باقي الدعم يستطيع المواطن صرف أى سلع أخرى به من داخل قائمة السلع التموينية التي تشمل ٣٠ صنفًا.

ونوه معاون وزير التموين لشئون المشروعات والإعلام أن المخزون الاستراتيجى من السلع آمن ويتخطى فى معظمه الستة أشهر.

أسعار مقررات فبراير التموينية

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

3- علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.

4- مكرونة 800 جم بسعر 14.00 جنيهًا.

5- مكرونة 400 جم بسعر 7 جنيهات.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 9.00 جنيهات.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18.00 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه.

15- جبن أبيض زنة 125 جرام بسعر 4.5 جنيه.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيهًا.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

19- صابون تواليت 125جم بسعر 7.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 25.5 جنيه.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه ونصف.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيها.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 3.75 جنيه.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر4 جنيهات.