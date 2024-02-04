التموين: صرف 35% من المقررات التموينية لشهر فبراير

تستمر وزارة التموين في صرف المقررات التموينية لشهر فبراير، حيث بلغت نسبة الصرف 35% من الإجمالي، كما واصلت صرف حصص السكر الحر لبقية المستفيدين عبر البطاقات التموينية، بالإضافة إلى توفير سلع فارق نقاط الخبز حتى التاسعة مساءً.

وتسجل منافذ وزارة التموين عمليات صرف السكر الحر بواسطة البطاقة التموينية على نظام صرف المقررات. ويمكن لأي شخص قد قام بصرف المقررات الشهرية في الأيام السابقة أن يحصل على السكر الحر بسعر 27 جنيهًا للكيلو دون أي مشاكل.

وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في صرف مقررات فبراير بـ40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، على 64 مليون مستفيد بواقع 23 مليون بطاقة تموينية.

أسعار المقررات التموينية لشهر فبراير:

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

3- علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.

4- مكرونة 800 جم بسعر 14.00 جنيهًا.

5- مكرونة 400 جم بسعر 7 جنيهات.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 9.00 جنيهات.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18.00 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه.

15- جبن أبيض زنة 125 جرام بسعر 4.5 جنيه.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيهًا.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

19- صابون تواليت 125جم بسعر 7.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 25.5 جنيه.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه ونصف.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 3.75 جنيه.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات.