الأربعاء 27 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم 17 رمضان 2024 مقابل الجنيه منتصف التعاملات

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

يبحث الكثير عن سعر الدولار اليوم الأربعاء 17 يوم رمضان في مصر خلال منتصف التعاملات حيث شهد استقرارًا في البنوك المصرية وماكينات الصرافة.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

يعرض الدستور للقراء سعر الدولار اليوم الأربعاء 17 يوم رمضان في مصر خلال منتصف التعاملات والذي سجل استقرارًا خلال منتصف التعاملات في البنك المركزي المصري، حيث بلغ نحو 47.72 جنيهًا للشراء، و47.82 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

استقر سعر صرف الدولار الاربعاء خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، حيث بلغ متوسط سعره 47.72 جنيهًا للشراء، و47.82 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 27-3-2024

أسعار الذهب فى مصر تستهدف 3200 جنيه بدعم من صعود الدولار بالبنوك

سعر الدولار 16 يوم رمضان في البنوك خلال منتصف التعاملات

سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

سعر الدولار اليوم بنك مصر

وفي بنك مصر، سجل سعر الدولار اليوم الاربعاء الموافق السابع عشر يوم رمضان و27 مارس 2024 نحو 47.75 جنيه للشراء مقابل 47.85 جنيه للبيع خلال منتصف التعاملات.

سعر الدولار في البنك الاهلي

سجل سعر الدولار اليوم الاربعاء 27 مارس 2024 استقرارًا في البنك الأهلي المصري، حيث بلغ 47.35 جنيهًا للشراء، و47.45 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

سجل الدولار اليوم الاربعاء في البنك التجاري الدولي 47.72 جنيه للشراء، و47.82 جنيه للبيع خلال منتصف التعاملات.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 27-3-2024

اسعار العملات في مصر اليوم

أسعار العملات الأجنبية، خلال منتصف التعاملات اليوم الاربعاء وهناك قائمة بالأسعار وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري.

  • بلغ سعر الدولار نحو 47.72 جنيهًا للشراء، و47.82 جنيهًا للبيع.
  • بلغ سعر اليورو 51.81 جنيهًا للشراء، و51.4893 جنيهًا للبيع.
  • بلغ سعر جنيه الاسترليني 60.41 جنيهًا للشراء، و60.56 جنيهًا للبيع.
  • بلغ سعر الريال السعودي 12.72 جنيهًا للشراء، و12.75 جنيهًا للبيع.
  • بلغ سعر الدينار الكويتي 155.03 جنيهًا للشراء، و155.57 جنيهًا للبيع.
  • بلغ سعر الدرهم الاماراتي 12.99 جنيهًا للشراء، و13.02 جنيهًا للبيع.
  • بلغ سعر الفرنك السويسري 52.92 جنيهًا للشراء، و53.01 جنيهًا للبيع.
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