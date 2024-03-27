سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم 17 رمضان 2024 مقابل الجنيه منتصف التعاملات

يبحث الكثير عن سعر الدولار اليوم الأربعاء 17 يوم رمضان في مصر خلال منتصف التعاملات حيث شهد استقرارًا في البنوك المصرية وماكينات الصرافة.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

يعرض الدستور للقراء سعر الدولار اليوم الأربعاء 17 يوم رمضان في مصر خلال منتصف التعاملات والذي سجل استقرارًا خلال منتصف التعاملات في البنك المركزي المصري، حيث بلغ نحو 47.72 جنيهًا للشراء، و47.82 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

استقر سعر صرف الدولار الاربعاء خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، حيث بلغ متوسط سعره 47.72 جنيهًا للشراء، و47.82 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

وفي بنك مصر، سجل سعر الدولار اليوم الاربعاء الموافق السابع عشر يوم رمضان و27 مارس 2024 نحو 47.75 جنيه للشراء مقابل 47.85 جنيه للبيع خلال منتصف التعاملات.

سعر الدولار في البنك الاهلي

سجل سعر الدولار اليوم الاربعاء 27 مارس 2024 استقرارًا في البنك الأهلي المصري، حيث بلغ 47.35 جنيهًا للشراء، و47.45 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

سجل الدولار اليوم الاربعاء في البنك التجاري الدولي 47.72 جنيه للشراء، و47.82 جنيه للبيع خلال منتصف التعاملات.

اسعار العملات في مصر اليوم

أسعار العملات الأجنبية، خلال منتصف التعاملات اليوم الاربعاء وهناك قائمة بالأسعار وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري.