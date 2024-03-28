أسعار السلع الغذائية بمعارض أهلاً رمضان في الفيوم

شهدت أسواق الفيوم تراجعًا فى أسعار كثير من السلع الغذائية بعد إعلان الحكومة قيامها بضبط الرقابة على الأسواق وتوفير السلع بمنافذها بسعر أقل من أسعار التجار فى مبادرة منها لتخفيض أسعار السلع إلى نحو 30% من قيمتها الحالية بالأسواق.

أسعار السلع الغذائية بمعارض أهلا رمضان في الفيوم

ووفرت الفيوم السلع الغذائية بسعر أقل من الأسواق وبتخفيض وصل لـ20% تخفيض فى معارض المحافظة والتموين تحت إشراف د.أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم وبمتابعة يومية من المحاسب سيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بالمحافظة.

أما عن أسعار السلع الغذائية: "سعركيلوجرام من الأرز المعبأ30 جنيهًا، وسعر كيلو السكر المعبأ اليوم 27 جنيهًا، وسعر الفول البلدى غير المعبأ 48 جنيهًا للكيلو والفول المستورد غير المعبأ 38 جنيهًا للكيلو، وسعر الفول المعبأ اليوم إلى 65 جنيهًا للكيلو، وسعر الدقيق المعبأ اليوم إلى 28 جنيهًا للكيلوجرام الواحد، وسعر الزيت عباد الشمس 45- 80 جنيهًا للتر، وصل سعر العدس المعبأ اليوم إلى 65 جنيهًا للكيلوجرام الواحد، وسعر المكرونة المعبأة 25-30 جنيهًا للكيلو.

وأكد وكيل “تموين الفيوم” أن المحافظة حريصة على التصدي بقوة لموجة غلاء الأسعار، وتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، لافتًا إلى أن ذلك يأتي في إطار تكليفات القيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية للمواطنين وإحكام السيطرة والرقابة على الأسعار والأسواق.