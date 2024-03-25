محافظ الفيوم ينعى "ليلى طه قاسم" مقررة فرع المجلس القومى للمرأة

نعى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وفاة ليلى طه قاسم مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، إحدى رائدات العمل الخيري والاجتماعي بالمحافظة، راجيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته.

وقال محافظ الفيوم: إن الفقيدة كانت تعشق العمل العام، ولها بصمات واضحة ومؤثرة على المرأة الفيومية، على مدار سنوات عملها كمقررة لفرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، بخلاف عملها السابق في المجالين الاجتماعي والسياسي، فكانت بحق نعم السيدة الواعية بقضايا مجتمعها والحريصة على توعية أبنائه خاصة الفتيات والسيدات، معربًا عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيدة وذويها، داعيًا العلي القدير أن يلهمهم الصبر والسلوان.

وكانت قد شاركت محافظة الفيوم، في الحدث البيئي العالمي فيما يعرف بساعة الأرض 2024، لدعم مشاركة مصر لدول العالم في أكبر حركة شعبية في العالم في مجال البيئة، بالتنسيق مع وزارة البيئة، وذلك بتخفيض وإطفاء الإنارة الخارجية وغير الضرورية في عدد من المنشآت الحكومية والسياحية والشوارع والميادين بالمحافظة.