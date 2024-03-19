تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائبه، أعمال رصف طريق أبشواي / أبوكساه السياحي، بطول ٢.٥ كم، بتكلفة بلغت 8 ملايين جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة.

بتكلفة ٨ مليون جنيه..محافظ الفيوم يتفقد أعمال رصف طريق أبشواي / أبوكساه السياحي

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني، معاون المحافظ، المتحدث الرسمي للمحافظة، خالد فراج رئيس مركز ومدينة أبشواي، وسالم فتيح رئيس المتابعة الميدانية، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أنه يجرى تنفيذ خطة شاملة للارتقاء بالطرق بمختلف المراكز والقرى، بجانب أعمال تركيب الانترلوك، فضلا عن تطوير وتجميل الميادين.

وأكد على الإلتزام بالجداول الزمنية المقررة خلال تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية على ارض المحافظة، ومنها مشروعات الرصف، مشددا على تنفيذها طبقا للمعايير الفنية والمقاييس الهندسية اللازمة، لرفع كفاءة البنية الأساسية لها.

كان قد افتتح الدكتور أحمد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، عددًا من الأقسام والوحدات الطبية بمستشفى أبشواي المركزي، بعد تطويرها وتزويدها بالأجهزة الطبية الحديثة، وذلك ضمن احتفالات المحافظة يعيدها القومي.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي للمحافظة، والدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة، خالد فراج رئيس مركز ومدينة أبشواي، وعدد من القيادات التنفيذية والطبية.

شملت الافتتاحات، قسم عناية الأطفال، وهو قسم مستحدث، تم إنشاؤه بالجهود الذاتية، ويضم عدد 5 أسرّة مجهزة بالمونيتور للعناية المتوسطة للأطفال، ويخدم القسم شبكة غازات كاملة "أكسجين، وشفط، وهواء" ومضخة محاليل لكل سرير عناية، كما شملت الافتتاحات أيضًا توسعات وحدة الغسيل الكلوي، التي تم إنشاؤها بالجهود الذاتية، وتضم 61 ماكينة غسيل، منها 4 ماكينات جديدة لمصابي فيروس (B)، واستمع المحافظ، لشرحٍ تفصيلي حول الخدمات التي تقدمها الوحدة، وآليات عملها، وأعداد المترددين عليها.

