الثلاثاء 19 مارس 2024
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محافظات

محافظ الفيوم يتابع رفع تراكمات مياه الأمطار من الشوارع (صور)

محافظ الفيوم يتابع
محافظ الفيوم يتابع رفع تراكمات مياه الأمطار

تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مع الأجهزة التنفيذية، أعمال رفع مياه الأمطار من الشوارع وتداعيات الطقس غير المستقر التي شهدتها المحافظة.

وأوضح الدكتور محمد التوني، معاون المحافظ والمتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ تابع مع مجالس المدن ومسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أعمال رفع مياه الأمطار من الشوارع، لتسهيل حركة المشاة والسيارات، مشددًا على ضرورة جاهزية فرق التدخل السريع لمواجهة تداعيات الطقس السيء.

وأضاف "التوني"، أن محافظ الفيوم وجه برفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بكافة القطاعات والمديريات ومجالس المدن، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة، لمواجهة ظروف الطقس غير المستقر، لافتًا إلى انعقاد غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على مدار الساعة، منذ إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غير المستقر.

ولفت المتحدث باسم المحافظة، إلى أن الغرفة على تواصل دائم مع كافة المديريات والقطاعات الخدمية ومجالس المدن، لاستقبال شكاوى المواطنين، بهدف التدخل الفوري، حفاظًا على سلامة الجميع، مشيرًا أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تستقبل شكاوى المواطنين على الأرقام 2168041، و2168042، و2168043، والخط الساخن 114.

وكان قد افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، محطة رفع الصرف الصحي بقرية السعيدية التابعة لمركز سنورس، بطاقة تصميمية 7000 متر مكعب/ يوم، بتكلفة إجمالية 27 مليون جنيه.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ المتحدث الرسمي للمحافظة، والمهندس محمد عبد الجليل رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، ومحمد فتحي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وعقب الافتتاح، أطلق محافظ الفيوم إشارة البدء لتشغيل المحطة، كما تفقد مكونات محطة رفع مياه الصرف الصحي بالسعيدية، والتى شملت غرفة المولد الكهربائي، والطلمبات، والمكتب الإداري، ومواقع الخدمات، واستمع المحافظ لشرح مفصل حول مكونات المحطة وأعمالها الإنشائية ومراحل التشغيل، وكذا أعمال الصرف الصحي التى تم تنفيذها بقرية السعيدية، كأحد مشروعات القرى المبللة.

تراكمات مياه الأمطار بالفيوم
تراكمات مياه الأمطار بالفيوم
تراكمات مياه الأمطار بالفيوم
تراكمات مياه الأمطار بالفيوم
تراكمات مياه الأمطار بالفيوم
تراكمات مياه الأمطار بالفيوم
محافظ الفيوم تراكمات مياة الامطار الطقس السيء الدكتور أحمد الأنصارى هيئة الأرصاد الجوية

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