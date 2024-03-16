غرق 4 شباب من الفيوم في مركب هجرة غير شرعية

خيمت حالة من الحزن على أهالي بعض قرى مركز إطسا بمحافظة الفيوم عقب وصول خبر وفاة 4 شباب من أبناء المركز غرقًا في مياه البحر المتوسط أمام الشواطئ التونسية، وذلك نتيجة غرق مركب الهجرة غير الشرعية المتجه من الأراضي الليبية الي دولة إيطاليا.

غرق 4 شباب من الفيوم في مركب الهجرة غير الشرعية

وعثرت دورية مركز شرطة صبراتة المدنية بدولة ليبيا على جثث 4 مصريين على شاطي البحر، وتبينّ أنهم ماتوا غرقًا خلال محاولتهم السفر إلى إيطاليا بطريقة غير شرعية.

وتم التعرف على جثتي الشباب الأربع وهم حسين راغب كيشار 20، وعلي رمضان عبد العليم 30 سنه، فهد هاشم محمود 17سنه، ويوسف عادل نادي 16سنه، وجميعهم مقيمين بمركز اطسا بمحافظة الفيوم.

ولقي شخص في العقد الرابع من العمر مصرعه، وأصيب ثلاثة آخرون، في حادث انقلاب سيارة سوزوكي على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بعد كمين أبوالروس باتجاه الفيوم، بسبب السرعة الزائدة، وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

تفاصيل وفاة شخص وإصابة آخرين في حادث بالفيوم

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الفيوم، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة المركز ووجود متوفى ومصابين.

وعلى الفور، انتقلت قوة من مركز شرطة الفيوم، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، وتبين مصرع شاب يدعى "صبري حسن" 41 عامًا، وإصابة كل من: "خالد عيد" 20 عامًا، مصاب بكسر بالكتف اليمنى وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"كرم طحاوي" 33 عامًا مصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، و"سامح علي" 35 عامًا ومصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة على السيارة فانقلب في نهر الطريق وتسبب في حدوث الحادث.