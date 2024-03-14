الخميس 14 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

الأنصاري يفتتح السوق اليومي الدائم بمنطقة الحادقة بمدينة الفيوم

محافظ الفيوم يفتتح
محافظ الفيوم يفتتح السوق اليومي الدائم

"الأنصاري" يؤكد علي تواجد الباعة بالباكيات المخصصة لهم لتيسير الحركة المرورية

افتتح الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، "السوق اليومي الدائم" بمنطقة الحادقة بجوار موقف دمو بمدينة الفيوم، والذي تم إنشاؤه كسوق حضاري مجمع لبائعي الخضر والفاكهة، بالجهود الذاتية، بهدف القضاء على السويقات العشوائية، وتجميع الباعة الجائلين داخل الباكيات المخصصة لهم، بعيدًا عن الطرق الرئيسية، بما يُسهم في تحقيق السيولة المرورية بالمنطقة، وتيسير حركة السيارات والمارة.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي للمحافظة، والأستاذ مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

السوق مقام على مساحة 2000 متر مربع ويضم 104 باكية داخلية

وعقب الافتتاح، قام محافظ الفيوم، بجولة تفقدية داخل السوق العمومي، الذي يأتي على مساحة 2000 متر مربع، ويضم 104 باكية داخلية، وعدد 25 باكية خارجية متاخمة للرصيف، موجهًا رئيس المدينة ورؤساء الأحياء، بالتأكيد علي كافة البائعين بضرورة التواجد داخل السوق بشكل دائم، بما يسهم فى تيسير الحركة المرورية بالطريق الرئيسي، بجانب توفير متطلبات المواطنين من الخضر والفاكهة وغيرها من السلع الغذائية المعروضة بالسوق فى مكان واحد.

تكثيف الجولات الميدانية والمتابعة المستمرة للمرور على المحلات التجارية ومنافذ البيع

وأكد "الأنصاري"، علي كافة المسئولين، بتكثيف الجولات الميدانية والمتابعة المستمرة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، للمرور على المحلات التجارية ومنافذ البيع والشوادر والأسواق، للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكري السلع الغذائية، لافتًا إلي أن الدولة بجميع أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على استقرار أسعار السلع الغذائية وتوافرها أمام المواطنين، وعدم السماح بالمغالاة، تحقيقًا للصالح العام.

محافظ الفيوم يفتتح السوق اليومي الدائم
محافظ الفيوم يفتتح السوق اليومي الدائم
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