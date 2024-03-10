الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إصابة 6 أشخاص فى حريق منزل بالفيوم.. والحماية المدنية تسيطر على النيران

حريق منزل بالفيوم
حريق منزل بالفيوم

اندلع حريق هائل في منزل مكون من طابق واحد بقرية حلفا التابعة لمركز اطسا بالفيوم، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بسبب حدوث ماس كهربائي مفاجئ في الدائرة الكهربية للمنزل، فنشبت النيران التي سرعان ما التهمت محتويات الشقة السكنية وسط صرخات سكان المنزل واستغاثاتهم.

 

وتصاعد الدخان بكثافة جراء الحريق حتى كوّن سحابة سوداء أعلى المنزل في الفيوم، فيما هرع الجيران لمساعدة سكان المنزل، وأبلغوا النجدة والمطافي.

 

بلاغ بنشوب حريق

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطاراً من مأمور قسم شرطة أطسا ، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بتلقيهم بلاغاً من الأهالي حول نشوب حريق هائل في منزل مكون من طوابق واحد بقرية حلفا بدائرة المركز ، ووجود مصابين .

 

الحماية المدنية تخمد النيران

وعلى الفور دفعت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الفيوم، برجال وسيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، وجرى إخماد النيران قبل أن تمتد إلى المنازل المجاورة.

 

نقل المصاب للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، ب 4 سيارة إسعاف إلى مكان الحريق، وجرى نقل المصابين بحالة اختناق جراء الحريق إلى مستشفى اطسا المركزي لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

 

ماس كهربائي السبب

وأسفرت المعاينة الأولية للحريق، أنّ ماس كهربائي في الدائرة الكهربية للمنزل، وراء اندلاع الحريق، ولا توجد أي شبهة جنائية حول الحريق.

 

تحرير محضر بالواقعة
جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحريق وظروفه وملابساته وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

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