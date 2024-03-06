الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

عودة ملك لأحضان أسرتها بعد تناول مصل لدغة الثعبان بالفيوم

ملك
ملك

سادت حالة من الفرح بين أهالي قرية سنرو القبلية، التابعة لمركز أبشواي بـ الفيوم بعد عودة الطفلة ملك محمد شعبان، الطالبة بالصف الرابع الابتدائي والتي أُصيبت بلدغة ثعبان داخل فناء مدرسة سنرو الابتدائية القديمة أمس الثلاثاء.

عمل مسحة واخذ مصل لدغة الثعبان 

وقال محمد عبد الستار، أحد أقارب الطفلة إنهم  قاموا بعمل الإسعافات اللازمة وتم عمل مسحة وأخذ عينات تحليلها، مضيفا أن حالة ملك مستقرة الآن، لكن بناءً على ما ذكره الطبيب أن الأعراض تظهر خلال 24 ساعة ولابد من عمل مسحة أخرى في اليوم الثاني للتأكد من عدم وجود أي سم بجسم المصابة.

وأضاف أن هناك حفرة بالمدرسة يسكن بها هذا الثعبان، مشيرًا إلى أنه لابد من تطهير المدرسة خوفًا على أبنائنا التلاميذ.

وأوضح والد الطفلة ملك محمد شعبان وهو صنايعي فول وفلافل ويعمل بمحافظة قنا أن ابنته (10 سنوات)، مقيدة بالصف الرابع الابتدائي بمدرسة سنرو الابتدائية بمحافظة الفيوم، وأثناء تواجدها بفناء المدرسة مع زملائها فوجئت بثعبان يلتف حول قدمها فصرخت صراخًا شديد وفزع زملائها حولها وهذا ما حكي لها أثناء الإتصال بزوجته للاطمئنان على أبنته.

وتابع والد الطفلة ملك عندما رآها أحد المدرسين بالمدرسة انطلق مسرعًا نحو طفلتي وأخذها إلى المستشفى بالدراجة النارية ليتم تلقيها العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم إخطارًا من العميد أسامة أبو طالب، مأمور مركز شرطة إبشواي بوصول طالبة بالصف الرابع الابتدائي مصابة بلدغة ثعبان أثناء اليوم الدراسي برفقته وكيل المدرسة إلى مستشفى إبشواي المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.

على الفور، تم عمل الاسعافات الأولية داخل المستشفى وساءت حالة جسمها، فتم اعطائهم جواب إلى معهد السموم بالقاهرة، وبسبب حالة أسرتها المعيشية الصعبة لم يستطع دفع تكاليف نقل ابنتهما بسيارة مرفق الإسعاف.

تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادثة' والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

الطفلة ملك
الطفلة ملك
قرية سنرو القبلية الفيوم الطفلة ملك لدغة ثعبان لدغة طفلة بثعبان في الفيوم

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