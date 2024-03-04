وفاة طفل سقط في غسالة ملابس بالفيوم

شهدت قرية السيليين، التابعة لمركز سنورس بالفيوم وفاة الطفل مالك أحمد ضيف (3 سنوات) غرقًا إثر سقوطه داخل غسالة ملابس بمنزله، وتم نقل الجثه الى مشرحه المستشفي وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم بلاغ من مأمور قسم شرطة سنورس يفيد تلقيه بلاغ من شرطة النجدة يفيد بمصرع طفل داخل مسكن أسرتها فى قرية السليين بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن الأم اكتشفت الواقعة عندما حاولت البحث عن طفلها حتى وجدته جثة فى الغسالة فأصابتها الصدمة من هول ما رأته فظلت تصرخ وتبكى إلى أن جاء الجيران، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي.

وبسؤال والدة الطفل، أقرت بأن ابنها سقط فى الغسالة أثناء غسل الملابس، ما أسفر عن مصرعه.

وأكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الفيوم عدم وجود شبهة جنائية فى الحادث.

تحرير محضر بالواقعة

تم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق والتي صرحت بتسليم جثمان المتوفي لذويه فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن.