المتهم بقتل طليقته أمام المارة فى قفص الاتهام بجنايات الفيوم (صور)

ظهر "ربيع جمعة عثمان"، 36 عامًا، المتهم بقتل طليقته "نورا شعبان محمد محمد"، بسكين في عز الظهر وأمام المارة بالشارع، داخل قفص الاتهام بمحكمة جنايات الفيوم، في أولى جلسات محاكمته.

هيئة محكمة جنايات الفيوم



وتنظر محكمة جنايات الفيوم، اليوم الإثنين، بالدائرة الرابعة المنعقدة برئاسة المستشار حسن دياب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إيهاب سعيد حنا، وإسلام خليل إبراهيم، ووكيل نيابة أحمد محمد عبد الكريم، وأمانة سر ثروت حكيم، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، أولى جلسات محاكمة المتهم.



تفاصيل القضية



تعود تفاصيل الواقعة إلى 19 أغسطس من العام الماضي، عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، بلاغًا من مأمور مركز شرطة طامية يفيد بإقدام شخص على قتل طليقته أمام المارة في شارع المدارس بمركز طامية.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بالفيوم إلى موقع الحادث، وتم العثور على جثة المجني عليها، وتعمل "كوافيرة" ملقاة على الأرض مصابة بطعنات نافذة، كما تبين صحة البلاغ، وأن طليقها سدد لها طعنات أودت بحياتها.

وتم نقل جثة المجني عليها إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى طامية المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وتم تحرير المحضر بالواقعة، واقتياد طليقها المتهم إلى ديوان قسم الشرطة للتحقيق معه، وكشف ملابسات ارتكابه الجريمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.