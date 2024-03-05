محافظ الفيوم يستقبل وزير التنمية المحلية لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية

استقبل صباح اليوم الثلاثاء، الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية.

حضر اللقاء الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وذلك بحضور وفد من الاتحاد الأوروبي وقيادات وزارة التنمية المحلية والمحافظة.

ويقوم وزير التنمية المحلية بتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية، ويشمل برنامج زيارة اللواء هشام آمنة وضع حجر الأساس لمجمع تخزين الزيتون بمركز يوسف الصديق، كما تشمل الزيارة تفقد عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز يوسف الصديق، وكذا تفقد معرضي أهلًا رمضان بمدينتي أبشواي والفيوم، ووضع حجر الأساس لسوق دمو لتجارة الماشية ومعرض منصة "أيادي مصر" لمنتجات الحرف التراثية والمشغولات اليدوية بالمحافظة.