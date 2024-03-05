وزير التنمية المحلية ومحافظ الفيوم يضعان حجر أساس مشروع مجمع الزيتون

وضع اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ووفد من الاتحاد الأوروبي برئاسة صوفي فان هيفربك، مدير قسم المشروعات، حجر الأساس لمشروع إنشاء مركز الخدمات المتكاملة والمجمع الصناعي لصناعات الزيتون بمركز يوسف الصديق بالمحافظة، بحضور وفد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر يتقدمهم سيلفان ميرلين، نائب الممثل المقيم للبرنامج.

وأعرب الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عن ترحيبه بوزير التنمية المحلية ووفد الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أرض المحافظة، للمشاركة فى وضع حجر الأساس وتفقد عددًا من المشروعات التنموية بمناطق متفرقة على أرض المحافظة.

وأكد المحافظ، أنه خلال الفترة الماضية استطاع بالتعاون مع فريق العمل المعاون في فهم كافة احتياجات المحافظة، والتحديات التي تواجهها، وكيفية استغلال الفرص الاستثمارية في تنفيذ مشروعات تنموية تعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

مجمع تخزين الزيتون بمركز يوسف الصديق بالفيوم

يُذكر أن مجمع تخزين الزيتون بمركز يوسف الصديق بالفيوم هو مشروع مجمع صناعي متكامل قائم على زيتون المائدة بنطاق مركز يوسف الصديق، المجمع على مساحة 15 فدانا على ثلاثة مراحل والمرحلة الأولى على 5 أفدنة، ومن المقرر أن تنتهي المرحلة الأولى خلال عام.

وكان قد ترأس الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الاجتماع الأول للجنة المشكلة لوضع الاشتراطات البنائية الخاصة والموحدة، لقرية تونس السياحية على ضفاف بحيرة قارون، للحفاظ على هويتها البيئية وسماتها الطبيعية والريفية المتفردة.

وتناول الاجتماع، آليات وضع الاشتراطات البنائية الخاصة والموحدة لقرية تونس السياحية، التابعة لمركز يوسف الصديق، وعرض رؤية ومطالب أهالي القرية في الاشتراطات البنائية الجديدة لها، والتحديات التى تواجه التنمية الشاملة بها، وآليات تجاوز تلك التحديات، والبحث عن الحلول الإيجابية لكل المشكلات بالقرية، والعمل على وضع الاشتراطات البنائية الجديدة، بما يتوائم وطبيعة القرية الريفية، ووسائٔل المحافظة على هوية المكان، ومعالجة الطراز المعماري القائم لأبنية القرية.

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