السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مصرع سيدة وابنتها فى حادث انقلاب سيارة سوزوكى فى الفيوم

اسعاف لنقل المصابين
اسعاف لنقل المصابين

شهد طريق أسيوط الصحراوي الغربي باتجاه مركز طامية الفيوم  حادث انقلاب سيارة سوزوكي، نتج عنه مصرع سيدة وابنتها، وتم نقل الجثتين إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم بلاغا من العميد محمد جلال زيدان مأمور قسم شرطة طامية يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي بطريق أسيوط الصحراوي الغربي قبل مدخل قرية فانوس بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة وسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة بطريق أسيوط الصحراوي الغربي، وتبين انقلاب سيارة سوزوكي نتيجه السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانها السيطرة على السيارة فانقلب في نهر الطريق وتسبب في وفاة ربة أسرة مجهولة الهوية وابنتها، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تتولى التحقيق والتي صرحت بتسليم جثمان السيدة وابنتها لذويهم فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن والتعرف على هويتهم.

في سياق آخر، شهدت قرية السيليين، التابعة لمركز سنورس بالفيوم وفاة الطفل مالك أحمد ضيف (3 سنوات) غرقًا إثر سقوطه داخل غسالة ملابس بمنزله، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم بلاغا من مأمور قسم شرطة سنورس يفيد بتلقيه بلاغا من شرطة النجدة يفيد بمصرع طفل داخل مسكن أسرته فى قرية السليين بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن الأم اكتشفت الواقعة عندما حاولت البحث عن طفلها حتى وجدته جثة فى الغسالة فأصابتها الصدمة من هول ما رأته، فظلت تصرخ وتبكى إلى أن جاء الجيران، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي.

وبسؤال والدة الطفل، أقرت بأن ابنها سقط فى الغسالة أثناء غسل الملابس، ما أسفر عن مصرعه.

وأكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الفيوم عدم وجود شبهة جنائية فى الحادث.

مصرع سيدة وابنته حادث انقلاب سيارة سوزوكي الفيوم طريق أسيوط الصحراوى الغربي مركز طاميه

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