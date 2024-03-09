قررت محكمة جنايات الفيوم، المنعقدة اليوم، تأجيل محاكمة المتهمين "رمضان محمد بليدي 28 عاما" محبوس، وشقيقه أحمد محمد بليدي 26 عاما، هارب، المتهمين بقتل المجني عليه سعيد هاشم عبد المقصود طعنا بالسكين إلى جلسة الأول من مايو المقبل؛ وذلك للاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهم.

تأجيل أولى جلسات محاكمة شقيقين متهمين بقتل شخص في الفيوم

صدر القرار برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري، وعضوية المستشارين محمد عبد التواب العناني، وعمرو أبو الاسرار، وأمانة سر نصيف أمين، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني



تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد إسلام لطيف، مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بإبلاغ الأهالي بمقتل شخص في أحد الوديان بصحراء دمو.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الفيوم، برئاسة المقدم أحمد فريتم، رئيس مباحث المركز، وتبين من خلال المعاينة الأولية مصرع شخص يدعى سعيد هاشم عبد المقصود بطلق ناري في الصدر.

وعلى الفور تم نقل الجثمان المتوفى إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة العامة.