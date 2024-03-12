الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تشميع 3 محطات وقود لتلاعبهم بعيار طلمبة البنزين فى حملة بالفيوم

تشميع محطات وقود
تشميع محطات وقود لتلاعبهم بعيار طلمبة البنزين

شنت الرقابة التموينية للمواد البترولية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، حملة تحت إشراف المهندس سيد حرز الله وكيل الوزارة وبالإشتراك مع لجنة الدمغة والموازين بديوان عام الوزارة.

 

وتمكنت الحملة من تحرير محضر ضبط ضد صاحب ومدير مسؤول لثلاث محطات تموين سيارات بناحية دائرة بندر أول وثان الفيوم، لتلاعبهم والغش بعيار طلمبة بنزين 80 وكذلك عيار طلمبة السولار داخل المحطات.

 

تشميع 3 محطات وقود لتلاعبهم بعيار طلمبة البنزين في حملة بالفيوم


تم تشميع الطلمبات بالمحطات وتحررت المحاضر اللازمة ضد كلا من: القائم بالعمل وكذلك المدير المسؤل لمحطات التموين، كما تم تحرير محضر ضبط ضد  المدير المسؤول لمحطة تموين سيارات بالوقود لتوقفه عن العمل بالمحطة بدون عذر قهري أو إذن سبق من أي من الجهات المعنية.


يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم وفي إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.

 

وأكد المهندس السيد أحمد السيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقًا لمصلحة المواطن الفيومي.

تشميع 3 محطات وقود الرقابة التموينية للمواد البترولية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم الفيوم حملة تموينية

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