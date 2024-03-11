الإثنين 11 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الفيوم يوجه باستمرار تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومواجهة جشع التجار

الحملات لضبط الأسعار
الحملات لضبط الأسعار ومواجهة

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن تحرير 653 محضرًا متنوعًا في مختلف الأنشطة التموينية بدائرة المحافظة، "مخابز – مطاحن – أسواق – مواد بترولية"، خلال شهر مارس الجاري، وذلك خلال حملات تفتيشية، شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة، للتأكد من ضبط الأسواق وسلامة المعروض من اللحوم والمواد الغذائية ومطابقتها للاشتراطات الصحية.

تأكد من توافر جميع السلع بحالة جيدة وأسعار عادلة

وأكد محافظ الفيوم، علي ضرورة استمرار تكثيف الحملات التموينية خلال شهر رمضان المبارك، من قبل العاملين بمديرية التموين، وكافة الجهات الرقابية بالمحافظة، وذلك للمرور علي جميع المخابز والأسواق للتأكد من توافر جميع السلع بحالة جيدة وأسعار عادلة، وبكميات تفي احتياجات المواطنين.

ومن جهته، أوضح المحاسب سيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم تحرير 382 محضرًا بقطاع المخابز والمطاحن، منها 52 تتعلق بنقص وزن، و25 محضر تصرف وتجميع للدقيق البلدي، و305 محضرًا لمخالفات أخري متنوعة، وفي مجال الأسواق والمواد البترولية والتجار التموينيين واللحوم، تم تحرير عدد 271 محضرًا متنوعًا، منها 49 محضرًا تتعلق بالتجار التموينيين، و44 محضرًا لحوم، و3 محاضر مواد بترولية، و175 محضرًا تتعلق بالأسواق.

ضبط 10 أطنان دقيق بلدي و1665 كجم من السكر

وأضاف وكيل وزارة التموين، أن الحملات أسفرت أيضًا عن ضبط 10 أطنان دقيق بلدي، و1665 كجم من السكر، و1200 عبوة مكرونة، و491 عبوة عصائر ومعلبات، و300 علبة منتجات ألبان، و950 عبوة مبيدات وأسمدة وأعلاف، و100 شيكارة أعلاف وأسمدة، و9000 قطعة بقالة، و2000 عبوة من مستحضرات التجميل،  فضلًا عن 600 علبة سجائر، وتم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

الحملات لضبط الأسعار ومواجهة
الحملات لضبط الأسعار ومواجهة
الحملات لضبط الأسعار ومواجهة
الحملات لضبط الأسعار ومواجهة
الحملات لضبط الأسعار ومواجهة
الحملات لضبط الأسعار ومواجهة
محافظ الفيوم شهر رمضان المبارك ضبط الاسعار الدكتور أحمد الأنصارى وكيل وزارة التموين بالفيوم

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