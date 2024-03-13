الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

غدا.. انطلاق احتفالات الفيوم بـ العيد القومي

محافظة الفيوم
محافظة الفيوم

أعلنت محافظة الفيوم عن برنامج احتفالاتها بعيدها القومي، التي ستنطلق غدًا الخميس، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري بميدان قارون، وتستمر حتى يوم الخميس المقبل الموافق 21 مارس.

 

غدا.. انطلاق احتفالات الفيوم بـ العيد القومي

 

وأوضح الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، المتحدث الرسمي للمحافظة، أنه سيتم خلال الاحتفالات وضع حجر الأساس وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والإنتاجية الجديدة، وتفقد سير العمل بعدد آخر منها، فضلًا عن تنظيم احتفالية لتكريم الأم المثالية، مؤكدًا أن هذه المشروعات تأتي فى إطار حرص الدولة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والمضي قُدمًا فى خطة التنمية الشاملة بالمحافظة.

 

وأضاف، أن فعاليات الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، تشمل افتتاح السوق النموذجي بالحادقة، وافتتاح مبنى الاستقبال والطوارئ، وقسم العناية المركزة، ووحدة الكلى الصناعي بمستشفى التأمين الصحي بمدينة الفيوم، وافتتاح وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى سنورس المركزي، وكذا افتتاح محطة رفع الصرف الصحي بقرية السعيدية، وافتتاح مدرسة المجمع التعليمي للتعليم الأساسي بمركز طامية، ووضع حجر الأساس للمجمع الصناعي للنباتات الطبية والعطرية، بمنطقة السنجأ بمركز أبشواي.

 

كما تشمل الفعاليات، افتتاح وحدة العناية المركزة للأطفال ووحدة الغسيل الكلوي لمرضى فيروس B بمستشفي أبشواي المركزي، وافتتاح مصنع للملابس والأحذية بمنطقة كوم أوشيم الصناعية، وافتتاح الدورين الرابع الداخلي والثالث ccu بمستشفي الجراحة الجامعي، وافتتاح العناية المركزة icu والرعاية الوسيطة والمناظير بمستشفي الباطنة الجامعي، وافتتاح الدور السادس بمستشفي الشفاء الذي يضم 17 حضانة، و5 غرف إقامة، فضلًا عن تنظيم احتفالية لتكريم الأمهات المثاليات بالتعاون مع جمعية صلاح الدين الأيوبي للتنمية، ومجموعة شركات ومصانع العربي.

 

ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلى أن اختيار يوم 15 مارس من كل عام للاحتفال بعيد الفيوم القومي، يأتي تخليدًا لذكرى وقفة شعب الفيوم البطولية ضد قوات الاحتلال الإنجليزي إبان ثورة 1919، وإتمام مشروع وادي الريان لحل مشكلة الصرف في بحيرة قارون، وربط بحيرتي وادي الريان.

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