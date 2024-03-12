الثلاثاء 12 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"أم عبير" بائعة كنافة بالفيوم: "50 سنة في المهنة وبنستنى موسم رمضان" (فيديو)

ام عبير بائعة الكنافة
ام عبير بائعة الكنافة والقطايف بالفيوم

تشهد محافظة الفيوم، فى اليوم الثاني من شهر رمضان المبارك، إقبالا كثيفا من المواطنين على شراء الكنافة والقطايف.

أقدم منطقة بالفيوم

رصدت كاميرا “الدستور”، في أقدم سوق بمحافظة الفيوم في منطقة درب حرازة شارع العطارين، أقدم محل لعمل وبيع الكنافة والقطايف والإقبال الشديد للمواطنين في شراء القطايف العصافيري والكنافة الآلي وتقوم بإدارة المحل سيدة وأبنائها البنات.

 

أشهر محل كنافة بالفيوم
وقالت ماجدة محمد رجب وشهرتها "أم عبير"، صاحبة محل كنافة وقطايف، اتعلمت المهنة من والدي منذ 50 عام وكنت بعمل معه وتزوجت وعلمت أبنائي البنات المهنة والصنعة حتي يتوارثها الأجيال مثل ما ورثتها عن والدي.


أسعار الكنافة والقطايف 
وتابعت أم عبير، بأنها بدأت في تحضير مكونات الكنافة والقطايف بداية من الساعة السابعة صباحًا، موضحةً انها أقدمت على تحضير كميات كبيرة من العجين للكنافة والقطايف لكي يكفى حاجة المواطنين.

 

مكونات صناعة الكنافة والقطايف 

وأكدت بائعة الكنافة، أن مكونات عجين الكنافة يتكون من 3 مكونات فقط، وهي الدقيق والبودر "نشا" والماء، مؤكدةً أن العجين الذي يستخدم لتحضير الكنافة هو ذاته العجين الذي يستخدم لتحضير القطايف، ولكن يضاف إليه بيكينج بودر وفانيليا.

وأشارت إلى أن  سعر الكنافة هذا العام يبدأ من 35 جنيها حتى يبلغ نحو 40 جنيهًا للكيلو، بينما يبلغ سعر القطايف نحو 40 جنيهًا للكيلو.

ام عبير بائعة الكنافة والقطايف بالفيوم
ام عبير بائعة الكنافة والقطايف بالفيوم
ام عبير بائعة الكنافة والقطايف بالفيوم
ام عبير بائعة الكنافة والقطايف بالفيوم
ام عبير بائعة الكنافة والقطايف بالفيوم
ام عبير بائعة الكنافة والقطايف بالفيوم
ام عبير بائعة الكنافة والقطايف بالفيوم
ام عبير بائعة الكنافة والقطايف بالفيوم

IMG_٢٠٢٤٠٣١٢_١٧١٥٠٦٩٨
IMG_٢٠٢٤٠٣١٢_١٧١٥٠٦٩٨
IMG_٢٠٢٤٠٣١٢_١٧١٥٠١٦٥
IMG_٢٠٢٤٠٣١٢_١٧١٥٠١٦٥
IMG_٢٠٢٤٠٣١٢_١٧١٤٤٩٤٨
IMG_٢٠٢٤٠٣١٢_١٧١٤٤٩٤٨
ام عبير بائعة الكنافة والقطايف بالفيوم شراء الكنافة والقطايف الفيوم منطقة درب حرازة بائعة الكنافة

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