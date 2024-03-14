فى رابع أيام رمضان.. تنظيم قافلة طبية بالفيوم للكشف على 154 مواطنًا

نظمت جمعية الأورمان قافلة طبية جديدة تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، وبالتعاون مع مستشفى الفيوم الجامعي استهدفت توقيع الكشف الطبي على 154 مريضا بقرى قلمشاه وعزبة قلمشاه وهلر بمركز إطسا، وذلك في اليوم الرابع من شهر رمضان المبارك.

تقديم كل أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية

وأكد جبريل عبدالوهاب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، أن تنظيم القافلة جاء في إطار حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على توفير الدعم لجميع أبنائها من الأسر الأولى بالرعاية، وانطلاقا من حرص واهتمام الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بالنهوض بالأسر الأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة وتقديم كل أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم خاصة بمناسبة شهر رمضان المبارك.

من جهته، قال ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أن القافلة تضمنت توقيع الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامة – أطفال – باطنة – مسالك)، بالإضافة الى صرف العلاج اللازم لمن يحتاج.

وأضاف أن الجمعية بمحافظة الفيوم نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية، ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.