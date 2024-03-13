الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

5 مصابين إثر انقلاب سيارة ربع نقل في الفيوم

اسعاف
اسعاف

أُصيب قبل قليل، 5 أشخاص إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق قرية هوارة أما مدخل عزبة شعبان أبو أحمد بدائرة قسم شرطة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الفيوم يفيد بتلقيه إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة، تفيد تلقيها إشارة من مرفق الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق قرية هوارة الزراعي، بعد مدخل عزبة شعبان أبو أحمد بدائرة المركز، ووجود مصابين.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وكشفت المعاينة الأولية الحادث نتيجة بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة على السيارة فانقلب في نهر الطريق إصابة 5 أشخاص، تراوحت إصابتهم ما بين كسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسد.

وتم نقل نقلت المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتلقي العلاج اللازم، كما تمت إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية بعد توقفها.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تتولى التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

اصابة 5 اشخاص حادث أنقلاب سيارة ربع نقل الفيوم اللواء ثروت المحلاوي شرطة النجدة

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