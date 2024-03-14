الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الفيوم يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري بميدان قارون

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قام الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، والعميد شريف عامر المستشار العسكري للمحافظة، بوضع إكليل من الزهور علي النصب التذكاري للشهداء بميدان قارون "السواقي"، إيذانًا ببدء إحتفالات المحافظة بعيدها القومي، الذي يوافق الخامس عشر من شهر مارس من كل عام، وسط عزف للموسيقي العسكرية والأغاني والأناشيد الوطنية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتورة ميرفت عبدالعظيم عضو مجلس النواب، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي للمحافظة، وعدد من وكلاء الوزارة ورؤساء المدن، والقيادات الأمنية، والتنفيذية، والشعبية، وممثلي النقابات، والجمعيات والمؤسسات الأهلية، ورجال الدين الاسلامي والمسيحي، وحشدٍ من المواطنين.

قدم محافظ الفيوم، خالص تهانيه القلبية لشعب المحافظة الكريم، بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، الذي يأتي تخليدًا لوقفة شعب الفيوم البطولية ضد قوات الاحتلال الإنجليزي عام 1919، وإتمام مشروع وادي الريان عام 1973، لحل مشكلة الصرف في بحيرة قارون، وربط بحيرتي وادي الريان.

وأوضح "الأنصاري" أن احتفالات المحافظة بعيدها القومى، يصاحبها افتتاح سلسلة من المشروعات الخدمية والتنموية، بجانب المشروعات الصناعية، التي تعود بالنفع والفائدة علي المواطنين، فضلًا عن تفقد ووضع حجر الأساس لعدد آخر من المشروعات، لافتًا إلي أنه عقب الانتهاء من وضع أكيل الزهور على النصب التذكاري، سيتم افتتاح عددًا من المشروعات بقطاعي الصحة والتنمية المحلية.

ولفت "الأنصاري" إلى أن المحافظة حريصة على الارتقاء بالمناطق السياحية والبيئية والأثرية، كما أنها مستمرة فى خطة تطوير وادي الريان وكافة المحميات بالتعاون مع وزارة البيئة، لجذب أكبر عدد من السائحين، بجانب التوسع فى تنفيذ المشروعات الكبرى ذات العمالة الكثيفة، مؤكدًا أن هذه المشروعات تأتي فى إطار حرص الدولة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والمضي قُدمًا فى خطة التنمية الشاملة بالمحافظة.

كما أكد محافظ الفيوم ضرورة التكاتف وتوحيد الصفوف، والعمل بروح الفريق الواحد وبذل المزيد من الجهد، للمشاركة في رسم خريطة المستقبل، ودفع عجلة التنمية الشاملة، ووضع مصرنا الحبيبة فى المكانة التي تليق بها محليًا وعالميًا تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
محافظ الفيوم النصب التذكاري بميدان قارون الدكتور أحمد الأنصارى اللواء ثروت المحلاوي السواقي

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