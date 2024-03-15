الجمعة 15 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

عائلة "أم حسام".. حكاية عشق مع "قطايف رمضان" عمرها نصف قرن (صور)

أم حسام أقدم صنايعية
أم حسام أقدم صنايعية لعمل القطايف بالفيوم

القطايف والكنافة، ضيفان لا غنى عنهما في موائد رمضان، وفي الفيوم تشتهر عائلة "أم حسام" التي توارثت مهنة صنعها عبر الأجيال.


منذ 50 عامًا، تواصل "أم حسام" إحياء عادات رمضان، حيث تبدأ يومها بصنع "عجينة القطايف" من دقيق أسترالي خالص، بينما يصنع ابنها "حسام" الكنافة يدويًا على آلة تقليدية.


تُقبل العائلة على مساعدة "أم حسام" في صنع القطايف البلدي، ويأتي الزبائن حتى من القرى والمراكز، لشراء هذه الحلوى اللذيذة التي تُضفي طابعًا خاصًا على الشهر الفضيل.


وتؤكد "أم حسام" أن فرحة رمضان لا تكتمل إلا بشراء القطايف والكنافة البلدي، وتُصرّ على إحياء هذه العادة الجميلة التي توارثتها من أسرتها، لتُشارك في نشر روح البهجة والفرح في شهر رمضان المبارك.


أما عن سعر كيلو القطايف الكبيرة يبدأ من 40 جنيها للكيلو الواحد، وسعر كيلو القطايف "العصافير" يبدأ من 40 و45 جنيها للكيلو الواحد، وسعر كيلو الكنافة الآلي يبدأ من 40 جنيها للكيلو الواحد، وسعر الكنافة اليدوي يبدأ من 45 لـ50 جنيها للكيلو الواحد.

 

أم حسام أقدم صنايعية لعمل القطايف بالفيوم
أم حسام أقدم صنايعية لعمل القطايف بالفيوم
أم حسام أقدم صنايعية لعمل القطايف بالفيوم
أم حسام أقدم صنايعية لعمل القطايف بالفيوم
أم حسام أقدم صنايعية لعمل القطايف بالفيوم
أم حسام أقدم صنايعية لعمل القطايف بالفيوم
أم حسام أقدم صنايعية لعمل القطايف بالفيوم
أم حسام أقدم صنايعية لعمل القطايف بالفيوم
أم حسام أقدم صنايعية لعمل القطايف بالفيوم
أم حسام أقدم صنايعية لعمل القطايف بالفيوم
أم حسام أقدم صنايعية لعمل القطايف بالفيوم
أم حسام أقدم صنايعية لعمل القطايف بالفيوم
أم حسام أقدم صنايعية لعمل القطايف بالفيوم
أم حسام أقدم صنايعية لعمل القطايف بالفيوم
أم حسام أقدم صنايعية لعمل القطايف الفيوم صنعة القطايف شهر رمضان المبارك الكنافة والقطايف

مواد متعلقة

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بالفيوم

محافظ الفيوم يفتتح عددًا من الأقسام والوحدات بمستشفى التأمين الصحى

الأنصاري يفتتح السوق اليومي الدائم بمنطقة الحادقة بمدينة الفيوم

محافظ الفيوم يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري بميدان قارون

فى رابع أيام رمضان.. تنظيم قافلة طبية بالفيوم للكشف على 154 مواطنًا

5 مصابين إثر انقلاب سيارة ربع نقل في الفيوم

غدا.. انطلاق احتفالات الفيوم بـ العيد القومي

"أم عبير" بائعة كنافة بالفيوم: "50 سنة فى المهنة وبنستنى موسم رمضان" (فيديو)

الأكثر قراءة

ليلى عزالعرب: "فقدت زوجى دون وداع.. وانغمست فى العمل لأتعايش مع ألم الفراق"

فى نهار رمضان.. مقتل شاب على يد والده فى بورسعيد

دعاء 5 رمضان مكتوب| دعاء اليوم الخامس من رمضان 2024

المفتي يكشف حكم إخراج المرأة الثرية زكاة الفطر بدلًا من زوجها

عاجل| قرعة ربع نهائى دورى الأبطال.. ريال مدريد يصطدم بـ مانشستر سيتى مجددًا

أبرزها ركوب الخيل.. أحمد عيد يكشف صعوبات دوره في مسلسل الحشاشين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

جريمة الدفاع عن الفن!

د هند جاد

عن شهر الشجن.. رمضان بالمصرى

وائل لطفي

دراما تثير المعارك

ماجد حبته

زيارة روته

محمد المعتصم

الحشاشين «جينيور»

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «١»

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: تهجير سكان غزة خط أحمر لنا

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل ترفض مقترح حماس الجديد لوقف إطلاق النار فى غزة

جيش الاحتلال يُبرئ نفسه ويتهم "حماس" بالوقوف وراء "مجزرة دوار الكويت"

عاجل| على بعد 10 كيلومترات.. سفينة المساعدات القبرصية تقترب من ساحل غزة