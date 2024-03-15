عائلة "أم حسام".. حكاية عشق مع "قطايف رمضان" عمرها نصف قرن (صور)

القطايف والكنافة، ضيفان لا غنى عنهما في موائد رمضان، وفي الفيوم تشتهر عائلة "أم حسام" التي توارثت مهنة صنعها عبر الأجيال.



منذ 50 عامًا، تواصل "أم حسام" إحياء عادات رمضان، حيث تبدأ يومها بصنع "عجينة القطايف" من دقيق أسترالي خالص، بينما يصنع ابنها "حسام" الكنافة يدويًا على آلة تقليدية.



تُقبل العائلة على مساعدة "أم حسام" في صنع القطايف البلدي، ويأتي الزبائن حتى من القرى والمراكز، لشراء هذه الحلوى اللذيذة التي تُضفي طابعًا خاصًا على الشهر الفضيل.



وتؤكد "أم حسام" أن فرحة رمضان لا تكتمل إلا بشراء القطايف والكنافة البلدي، وتُصرّ على إحياء هذه العادة الجميلة التي توارثتها من أسرتها، لتُشارك في نشر روح البهجة والفرح في شهر رمضان المبارك.



أما عن سعر كيلو القطايف الكبيرة يبدأ من 40 جنيها للكيلو الواحد، وسعر كيلو القطايف "العصافير" يبدأ من 40 و45 جنيها للكيلو الواحد، وسعر كيلو الكنافة الآلي يبدأ من 40 جنيها للكيلو الواحد، وسعر الكنافة اليدوي يبدأ من 45 لـ50 جنيها للكيلو الواحد.

أم حسام أقدم صنايعية لعمل القطايف بالفيوم

أم حسام أقدم صنايعية لعمل القطايف بالفيوم

أم حسام أقدم صنايعية لعمل القطايف بالفيوم

أم حسام أقدم صنايعية لعمل القطايف بالفيوم

أم حسام أقدم صنايعية لعمل القطايف بالفيوم

أم حسام أقدم صنايعية لعمل القطايف بالفيوم