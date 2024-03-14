محافظ الفيوم يفتتح عددًا من الأقسام والوحدات بمستشفى التأمين الصحى

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الخميس، عددًا من الأقسام والوحدات الطبية، بمستشفى التأمين الصحي بمدينة الفيوم، بعد تطويره وتزويده بالأجهزة الطبية الحديثة، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد سيد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والنائب رفعت ضاوي والدكتورة ميرفت عبدالعظيم عضوي مجلس النواب، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي للمحافظة، والدكتور أحمد سعد مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بالفيوم، والدكتور عمرو القاضي مدير مستشفى التأمين الصحي، وعدد من القيادات التنفيذية والطبية.

شملت الافتتاحات مبنى الاستقبال والطوارئ، الذي يضم 17 سريرًا مجهزًا بالمونيتور لمختلف التخصصات الطبية، وقسم العناية المركزة للأطفال، الذي يضم 13 سريرًا مجهزة بالمونيتور الخاص بها، وسريرًا للعزل، بجانب افتتاح وحدة الكلى الصناعية، التى تضم 12 ماكينة غسيل كلوي، بواقع 9 ماكينات للكبار، وعدد 2 ماكينة غسيل للأطفال، وماكينة غسيل "HDF" لحالات الغسيل الكلوي المتقدمة، واستمع المحافظ لشرح تفصيلي من الدكتور محمود الجبالي رئيس وحدة الكلي بالمستشفى، حول الخدمات التي تقدمها الوحدة وآليات عملها، وأعداد المترددين عليها.

وعقب الافتتاح، أجرى محافظ الفيوم جولة تفقدية داخل أروقة المستشفي، تفقد خلالها وحدة عمليات القسطرة المخية، ووحدة السكتة الدماغية التى تضم 12 سريرًا مجهزًا، منها سرير للعزل، كما تفقد عددًا آخر من الأقسام والوحدات العلاجية بالمستشفى.

وأكد المحافظ أن الدولة تولي رعاية خاصة بقطاع الصحة، وتعمل على تطويره أولًا بأول لتوفير الرعاية الطبية والعلاجية الملائمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تضع على رأس أولوياتها الارتقاء بالقطاع الصحي لاتصاله الوثيق بحياة المواطنين.

وأوضح المحافظ أن المحافظة لا تدخر جهدًا فى الارتقاء بالقطاع الصحي سواء بفتح وحدات علاجية جديدة أو أقسام طبية بمختلف التخصصات، بجانب توفير الأجهزة الحديثة والمستلزمات الطبية المختلفة، بما يخفف الأعباء عن كاهل المواطنين؛ من خلال توفير كل التخصصات الطبية بالمستشفيات العامة والمركزية.

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