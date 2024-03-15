الجمعة 15 مارس 2024
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محمد الباز

محافظات

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بالفيوم

مصرع شخص
مصرع شخص

لقي شخص في العقد الرابع من العمر مصرعه، وأصيب ثلاثة آخرون، في حادث انقلاب سيارة سوزوكي على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بعد كمين أبوالروس باتجاه الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة، وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

تفاصيل وفاة شخص وإصابة آخرين في حادث بالفيوم

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الفيوم، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة المركز ووجود متوفى ومصابين.

وعلى الفور، انتقلت قوة من مركز شرطة الفيوم، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، وتبين مصرع شاب يدعى "صبري حسن" 41 عامًا، وإصابة كل من: "خالد عيد" 20 عامًا، مصاب بكسر بالكتف اليمنى وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"كرم طحاوي" 33 عامًا مصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، و"سامح علي" 35 عامًا ومصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة على السيارة فانقلب في نهر الطريق وتسبب في حدوث الحادث.

نقل الجثة والمصابين للمستشفى  

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحي، تحت تصرف جهات التحقيق، كما جرى نقل المصابين إلى نفس المستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وجرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية أمام المارة على الطريق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وصرحت بتسليم الجثمان لذويه لتشييعه إلى مثواه الأخير، عقب إنهاء تصاريح الدفن.

مصرع شخص وإصابة 3آخرين حادث انقلاب سيارة بالفيوم طريق أسيوط الصحراوى الغربي اللواء ثروت المحلاوي مركز شرطة الفيوم الفيوم

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