الإثنين 18 مارس 2024
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محافظات

الأم المثالية بالفيوم: "وهبت حياتي لأولادي وضحيت بالنفقة علشانهم" (فيديو)

الأم المثالية بالفيوم..
الأم المثالية بالفيوم.. وهبت حياتي لأولادي

قالت الأم المثالية في الفيوم، زينب عبد الغفار عبدالعال، لـ"الدستور" إنها فوجئت بنبأ فوزها بلقب الأم المثالية من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، مضيفة: "لم أكن أعلم أن زملائي في العمل قدموا لي.. رفضت الزواج رغم انفصالي في سن مبكرة، وكان عمر ابني الأصغر شهرين".

وأشارت الحاجة زينب إلى أنها وهبت حياتها لأولادها وضحت بالنفقة من أجلهم.

وقالت إنها تبلغ من العمر 61 عامًا، وتزوجت في عام 1995 واستمر الزواج 6 سنوات وأنجبت 2 من الأبناء، وتم الطلاق نتيجة الإقامة عند أسرة الزوج بعد انهيار منزل الزوجية الذي كانوا يقطنون فيه.

وأضافت أنها حاصلة على بكالوريوس تجارة، وانتقلت بعد الطلاق إلى الإقامة في منزل والدها البالغ من العمر 90 عامًا، لرعايته، وكان مرتبها 88 جنيهًا من خلال العمل في إحدى الجهات الحكومية لا يكفي متطلبات الأبناء ومصروفاتهم بجانب علاج والدها المريض طريح الفراش. واضطرت للعمل في مجال التفصيل والملايات في المصانع بعد الظهر.

وأشارت إلى أنها قامت بتربية أبنائها ورعايتهم، حتى كبروا، وحصل الابن الأكبر على بكالوريوس تربية رياضية والابن الأصغر على ليسانس آداب، وتزوج الإبن الأكبر، قائلة "أحسست بأنني سأطير من الفرحة وأتمنى أن أحج".

وأعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم، فوز السيدة زينب عبد الغفار، بمسابقة الأم المثالية لعام 2024، الأولى في محافظة الفيوم، أثناء الإعلان عن أسماء الأمهات الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2024 على مستوى محافظات الجمهورية.

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الأم المثالية بالفيوم زينب عبدالغفار وزارة التضامن الاجتماعي كفاح زينب عبدالغفار الفيوم

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