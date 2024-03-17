محافظ الفيوم يتفقد قافلة مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، صباح اليوم الأحد، قافلة المواد الغذائية المقدمة من مؤسسة "صنَّاع الخير للتنمية"، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في إطار حملة لتوزيع 10 آلاف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في نجوع وقرى المحافظة المختلفة خلال شهر رمضان المبارك.

وخلال تفقد المحافظ للقافلة، استمع لشرح عن مستهدفات القافلة والمناطق التي سيتم توزيع المساعدات الغذائية بها طبقًا للتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، مؤكدًا أهمية المبادرة لدعم الأسر الأولى بالرعاية، وتلبية احتياجاتها الغذائية خلال شهر رمضان المبارك، مشيدًا بجودة السلع الغذائية المقدمة.

وأوضح الأنصاري، أن الدولة حريصة على دعم الأسر الأولى بالرعاية في الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرّ بها العالم، مثمنًا الجهود المستمرة لمؤسسة "صنَّاع الخير"، في إطلاق مثل هذه القوافل الغذائية للأسر الأولى بالرعاية، وذلك في ظل توجه الدولة لتقديم الدعم المستمر للأسر البسيطة، والأولى بالرعاية في جميع محافظات الجمهورية.

من جهته، قدََّم الدكتور محمد عبدالجليل، نائب المدير التنفيذي لـ"صنَّاع الخير"، الشكر لمحافظ الفيوم، على دعمه لجهود المؤسسة في كل القطاعات التنموية خدمة لشرائح غير القادرين في أنحاء المحافظة.

وأوضح أن فرق عمل المؤسسة ومتطوعيها سوف ينطلقون في التوزيع ويسابقون الزمن لتوصيل المساعدات للأسر الأولى بالرعاية في منازلهم خلال أيام الشهر الكريم لتحقيق هدفين أساسين أولهما الحفاظ على كرامة المتلقى من خلال الجمع بين إدخال الفرحة على قلبه والبُعد عن أي مظهر يسئ إليه، والهدف الثاني هو التحقق من طبيعة المستفيدين كونهم مستحقين بشكل فعلي ضمانًا لوصول الكراتين إلى مستحقيها الفعليين دون غيرهم، كل ذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة وبإشراف وزارة التضامن الاجتماعي.

وأشار عبدالجليل، إلى أن التوزيع سوف يشمل كل الشرائح الأولى بالرعاية في جميع أنحاء المحافظة، ويستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية بكراتين مواد غذائية، حيث يصل وزن الكرتونة الواحدة 14 كيلو جرام، وتضم المواد الغذائية الضرورية كالأرز، والمكرونة، والسكر، والفول، واللوبيا، والزيت، والبلح، والصلصة والملح.

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