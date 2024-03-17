الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"الفيوم الأزهرية" تحتفى بذكرى مرور 1084 عامًا على تأسيس الجامع الأزهر

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر

تحتفي منطقة الفيوم الأزهرية، اليوم الأحد، بذكرى مرور 1084 عامًا هجريًّا على تأسيس الجامع الأزهر، التي توافق السابع من شهر رمضان المبارك من كل عام، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بالمكتبة المركزية بجامعة الفيوم.

جاء ذلك بحضور محافظ الفيوم ونائبه ورئيس جامعة الفيوم وعمداء الكليات وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأوقاف والكنيسة ووكلاء الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وعدد من معلمي وطلاب معاهد منطقة الفيوم الأزهرية.

ويتضمن الاحتفاء فقرات متنوعة من الفعاليات تستهدف التعريف بتاريخ الجامع الأزهر وهيئاته العلمية والتعليمية المختلفة وأبرز أنشطته ومشاركته الدولية والمحلية لخدمة الإنسانية ونشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير ومواقف الأزهر من قضايا الأمة قديمًا وحديثًا، وأفلام وثائقية عن الأزهر وتاريخه، بالإضافة إلى فقرات طلابية متنوعة يقدمها طلاب الأزهر.

 كما يتضمن الاحتفاء كلمات متنوعة لقطاعات الأزهر الشريف والأوقاف وبيت العائلة المصرية والجامعة. 

وكان المجلس الأعلى للأزهر قد قرر فى مايو 2018 برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اعتبار مناسبة افتتاح الجامع الأزهر فى السابع من رمضان عام 361هـ يومًا سنويًّا للاحتفال بذكرى تأسيس الجامع الأزهر.

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