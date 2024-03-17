الأحد 17 مارس 2024
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محافظات

بتكلفة 27 مليون جنيه.. محافظ الفيوم يفتتح محطة رفع الصرف الصحي بقرية السعيدية

محافظ الفيوم يفتتح
محافظ الفيوم يفتتح محطة رفع الصرف الصحي بقرية السعيدية بتكلف

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، محطة رفع الصرف الصحي بقرية السعيدية التابعة لمركز سنورس، بطاقة تصميمية 7000 متر مكعب/ يوم، بتكلفة إجمالية 27 مليون جنيه.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي للمحافظة، والمهندس محمد عبد الجليل رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، ومحمد فتحي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

عقب الافتتاح، أطلق محافظ الفيوم إشارة البدء لتشغيل المحطة، كما تفقد مكونات محطة رفع مياه الصرف الصحي بالسعيدية، والتى شملت غرفة المولد الكهربائي، والطلمبات، والمكتب الإداري، ومواقع الخدمات، واستمع المحافظ لشرح مفصل حول مكونات المحطة وأعمالها الإنشائية ومراحل التشغيل، وكذا أعمال الصرف الصحي التى تم تنفيذها بقرية السعيدية، كأحد مشروعات القرى المبللة.

وأشار المحافظ، أن الأعمال الإنشائية بمحطة رفع الصرف الصحي بالسعيدية، تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والنهوض بالمرافق ومشروعات البنية الأساسية، وذلك ضمن خطة الدولة لدعم المشروعات الخدمية والتنموية فى كافة القطاعات، في إطار خطة التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.

وأضاف، أن افتتاح هذه المحطة ودخولها حيز الخدمة، يأتى ضمن خطة المحافظة الطموحة للارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية للمواطنين، لا سيما مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب، لافتًا إلى أنه يجرى تطوير وتحسين العديد من المحطات وشبكات الصرف بمختلف قرى ومراكز المحافظة، سواء من خلال الخطة الاستثمارية للمحافظة، أو من خلال مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، موجهًا مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي باستمرار صيانة معدات المحطات أولًا بأول للحفاظ على كفاءتها.

وكشف محافظ الفيوم، أن مشروع الصرف الصحي بقرية السعيدية كان أحد مشروعات الصرف الصحي المتعثرة بقرى فرقص وسرسنا والسعيدية، المعروفة بالقرى المبللة، منذ عام 2010، وبذلت المحافظة جهودًا كبيرة لنهو هذه المشروعات ودخولها حيز الخدمة، حفاظًا على صحة المواطنين، موضحًا أن المشروعات تشمل مشروع إنشاء محطة رفع صرف صحي، وخط طرد، وشبكة انحدار، بقرية السعيدية التابعة لمركز سنورس، ومشروع إنشاء 2 محطة رفع صحي، وخط طرد، وشبكة انحدار، بقرية فرقص التابعة لمركز طامية، ومشروع إنشاء محطة رفع صرف صحي، وخط طرد، وشبكة انحدار، بقرية سرسنا التابعة لمركز طامية.

من جهته، أوضح رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، أن محطة رفع مياه الصرف الصحي بقرية السعيدية، مقامة على مساحة 600 متر مربع، بطاقة تصميمية 7000 متر مكعب/ يوم، بتكلفة إجمالية بلغت 27 مليون جنيه، وتخدم 13 ألف نسمة من أهالى القرية، كما تشمل الأعمال، خط طرد قطر 500 مم بطول 7 كم، وشبكة إنحدار بطول 2،5 كم، ذات أقطار مختلفة، وتم الانتهاء من جميع الوصلات المنزلية للمحطة التي تصب على محطة معالجة مياه الصرف الصحي بقرية سنهور البحرية.

خلال الافتتاح، التقى محافظ الفيوم، عددًا من أهالى قرية السعيدية، واستمع إلى مشكلاتهم بشأن نقص مياه الري ببحر نقاليفة وبحر سنهور الربع الشرقي، والتي تؤثر على محصول القمح، ووجه المحافظ بسرعة حل المشكلة بالتنسيق مع مسئولى الري، في أسرع وقت.

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محافظ الفيوم محطة رفع الصرف الصحي بقرية السعيدية الصرف الصحي الدكتور أحمد الأنصارى رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي سنورس

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