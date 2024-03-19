الثلاثاء 19 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"تعليم الفيوم" تنظم أمسية فنية رمضانية بحضور المحافظ وعدد من قيادات المحافظة

محافظ الفيوم يشهد
محافظ الفيوم يشهد الأمسية الفنية الرمضانية

شهد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الأمسية الفنية الرمضانية، التي أقيمت مساء اليوم على مسرح مديرية التربية والتعليم.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبدالحميد، سكرتير عام المحافظة، والعميد شريف عامر، المستشار العسكري للمحافظة، والدكتورة منى الخشاب، عضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمد التوني، معاون المحافظ، والدكتورة أماني قرني، وكيل وزارة التربية والتعليم، وريحاب عريق وكيل المديرية، وعيسى عثمان نقيب معلمي الفيوم، ومراد مسعود، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وعدد من القيادات التنفيذية، ومسئولي التربية والتعليم.

محافظ الفيوم يشهد الأمسية الفنية الرمضانية لمديرية التربية والتعليم

بدأت الأمسية بالسلام الجمهوري، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، وتضمنت عدة فقرات فنية لكورال مديرية التربية والتعليم، واستعراض لتلاميذ مدرسة التقوى بعنوان "افرحوا يا بنات"، واستعراض لتلاميذ مدرسة زهراء الأندلس بعنوان "احكي يا شهرزاد"، وأوبريت "أهلًا رمضان" لفريق مسرح المديرية، كما تضمنت أغنية لطلاب مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بعنوان "دعاكِ يا أمي"، وأغنية "يا أمي" للتلميذة تلا عبدالعزيز بمدرسة يوتوبيا، و"المسحراتي" لمدرسة زهراء الأندلس، وفقرة للتنورة.

وفي ختام الاحتفالية؛ قام محافظ الفيوم، بتسليم جوائز مسابقة الأم المثالية، التي نظمتها مديرية التربية والتعليم على مستوى مدارس المحافظة، وتكريم طلاب مدارس التعليم الفني الحاصلين على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في المسابقات والأنشطة الطلابية، وأكد المحافظ، أهمية الأنشطة الطلابية في استثمار وتوظيف طاقات الطلاب بشكل إيجابي، انطلاقًا من اهتمام الدولة بشكل عام، ووزارة التربية والتعليم بشكل خاص، بالاستثمار في العنصر البشري.

كما أكد "الأنصاري"، حرص المحافظة على تطوير المنظومة التعليمية ورفع كفاءة العاملين بها، وكذا توفير الأجواء المناسبة للتلاميذ، للحصول على خدمة تعليمية جيدة، وتخريج أجيال قادرة على النهوض بمجتمعاتهم.

جانب من الأمسية الفنية الرمضانية بمحافظة الفيوم
جانب من الأمسية الفنية الرمضانية بمحافظة الفيوم
جانب من الأمسية الفنية الرمضانية بمحافظة الفيوم
جانب من الأمسية الفنية الرمضانية بمحافظة الفيوم
جانب من الأمسية الفنية الرمضانية بمحافظة الفيوم
جانب من الأمسية الفنية الرمضانية بمحافظة الفيوم
جانب من الأمسية الفنية الرمضانية بمحافظة الفيوم
جانب من الأمسية الفنية الرمضانية بمحافظة الفيوم
جانب من الأمسية الفنية الرمضانية بمحافظة الفيوم
جانب من الأمسية الفنية الرمضانية بمحافظة الفيوم
جانب من الأمسية الفنية الرمضانية بمحافظة الفيوم
جانب من الأمسية الفنية الرمضانية بمحافظة الفيوم
جانب من الأمسية الفنية الرمضانية بمحافظة الفيوم
جانب من الأمسية الفنية الرمضانية بمحافظة الفيوم
جانب من الأمسية الفنية الرمضانية بمحافظة الفيوم
جانب من الأمسية الفنية الرمضانية بمحافظة الفيوم
جانب من الأمسية الفنية الرمضانية بمحافظة الفيوم
جانب من الأمسية الفنية الرمضانية بمحافظة الفيوم
جانب من الأمسية الفنية الرمضانية بمحافظة الفيوم
جانب من الأمسية الفنية الرمضانية بمحافظة الفيوم
جانب من الأمسية الفنية الرمضانية بمحافظة الفيوم
جانب من الأمسية الفنية الرمضانية بمحافظة الفيوم
جانب من الأمسية الفنية الرمضانية بمحافظة الفيوم
جانب من الأمسية الفنية الرمضانية بمحافظة الفيوم
جانب من الأمسية الفنية الرمضانية بمحافظة الفيوم
جانب من الأمسية الفنية الرمضانية بمحافظة الفيوم
محافظ الفيوم الأمسية الفنية الرمضانية مديرية التربية والتعليم مسرح مديرية التربية والتعليم الفيوم

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