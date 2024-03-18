الإثنين 18 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

توزيع 10 آلاف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في الفيوم

بالصور.. البدء فى
بالصور.. البدء فى توزيع 10،000كرتونة مواد غذائية على الأسر

بدأت جمعية الأورمان تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، في توزيع عدد 10,000 كرتونة من المواد الغذائية على 10,000 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية، وحتى الآن تم التوزيع في 23 قرية، وهي قرى الدبيكي والمغربين ونواره وخليل الجندي وصقر أبو جليل وأبو مسلم وعزبة عبد الغني وعزبة عفيفي والجوابي وعزبة كمال وأبو صير ومعصرة عرفه وعزبة تدرس ودفنو وعزبة حلفه وعزبة إسحاق والجعافرة والعتامنة والسلام ومعجون وخلف وعزبة البيتار بمركز إطســـا في محافظة الفيوم.

توزيع 10،000كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية بقرى محافظة الفيوم

وأكد جبريل عبدالوهاب وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم، أن العمل التنموي والاجتماعي يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا، موجهًا بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

من جهته، أكد ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن التوزيع جاء ضمن التعاون المبرم بين جمعية الأورمان والشركة المصرية للإتصالات لتوزيع عدد 100 ألف كرتونة مواد غذائية بقرى ونجوع محافظات الجمهورية المختلفة تزامنًا مع شهر رمضان المبارك.

وأوضح أن الجمعية ترحب بالتعاون المثمر مع الشركة المصرية للإتصالات ( أصحاب الأيادي البيضاء ) لخدمة فئات غير القادرين في ربوع مصر المترامية، مؤكدًا أن التعاون مع الشركة المصرية للاتصالات، وقياداته يعزز من قدرات الجمعية لأداء دورها الإنساني في خدمة غير القادرين في ربوع مصر، ولتخفيف الأعباء المادية على الأسر وإدخال الفرحة فى قلوبهم فى الشهر المبارك خاصة في القرى والنجوع في كل مراكز محافظة الفيوم.

وأضاف أن التوزيع تم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وفي إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجًا من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم.

وأشار إلى أن جمعية الأورمان بدءت في نشاطها الخيرى الموسمى في توزيع كراتين رمضان قبل سنوات من الآن وضاعفت مؤخرا الكميات التى كانت توزعها سنويا بقدوم شهر رمضان المعظم لتوسيع دائرة المستفيدين بعد نجاح الجمعية في الوصول إلى المستحقين في كل القرى المصرية تقريبا وبخاصة القرى الأكثر احتياجا.

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توزيع 10,000كرتونة مواد غذائية محافظة الفيوم بالفيوم جمعية الأورمان مركزإطســـا الأسر الأولى بالرعاية

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