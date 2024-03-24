الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

الفيوم تشارك فى "ساعة الأرض" 2024 للتوعية بخطورة الاستهلاك المفرط للطاقة

محافظة الفيوم تشارك
محافظة الفيوم تشارك في ساعة الأرض

شاركت محافظة الفيوم مساء السبت، في الحدث البيئي العالمي فيما يعرف بساعة الأرض 2024، لدعم مشاركة مصر لدول العالم في أكبر حركة شعبية في العالم في مجال البيئة، بالتنسيق مع وزارة البيئة، وذلك بتخفيض وإطفاء الإنارة الخارجية وغير الضرورية في عدد من المنشآت الحكومية والسياحية والشوارع والميادين بالمحافظة.

الفيوم تشارك في "ساعة الأرض" 2024 للتوعية بخطورة الإستهلاك المفرط للطاقة 

يُعد المشاركة في “ساعة الأرض” إحدى آليات دمج الأفراد في التصدي لظاهرة تغير المناخ، وجذب الانتباه لخطورة الاستهلاك المفرط للطاقة وتأثيراتها السلبية على كوكب الأرض وتسببها فى تغير المناخ وظاهرة الاحتباس الحراري، وتشجيعهم على السلوكيات الإيجابية الرامية إلى الحفاظ على البيئة والكوكب، لضمان بيئة ومستقبل مستدام.

جدير بالذكر، أن دول العالم تحتفل في السبت الأخير من شهر مارس من كل عام بـ"ساعة الأرض"، بإطفاء الإضاءة في أشهر المعالم السياحية في كل دولة، لمدة 60 دقيقة، من الساعة الثامنة والنصف مساءً، حتى الساعة التاسعة والنصف مساءً؛ بهدف توحيد شعوب العالم ولفت الانتباه لمخاطر ظاهرة تغير المناخ، وتم اختيار السبت الأخير من شهر مارس كل عام، لقربه من موعد الاعتدال الرّبيعي، أيّ تساوي الليل والنّهار، لضمان مشاركة معظم مدن العالم في وقت متقارب من الليل في هذه المدن، حيث تنتقل ساعة الأرض عبر المناطق الزمنية على التوالي.

وتعد المبادرة العالمية "ساعة الأرض" حدثًا عالميًا سَنويًا ينظمه الصندوق العالمى للطبيعة، وقد بدأت مصر مشاركتها في ساعة الأرض عام 2009 لتنضم إلى مصاف 88 دولة و4000 مدينة و929 معلم من المعالم الشهيرة حول العالم أطفأت أنوارها فى ساعة الأرض، وذلك تضامنًا مع كوكب الأرض لحمايته من آثار تغير المناخ والتكيف معها، وتعد مصر من أوائل الدول العربية التى شاركت فى المبادرة، وقد وصل عدد المشاركين حول العالم إلى أكثر من 3.5 مليار شخص.

محافظة الفيوم تشارك في ساعة الأرض
محافظة الفيوم تشارك في ساعة الأرض
محافظة الفيوم تشارك في ساعة الأرض
محافظة الفيوم تشارك في ساعة الأرض
محافظة الفيوم تشارك في ساعة الأرض
محافظة الفيوم تشارك في ساعة الأرض
الفيوم ساعة الأرض توعية بخطورة الإستهلاك المفرط للطاقة الحدث البيئي العالمي مشاركة مصر لدول العالم وزارة البيئة أشهر المعالم السياحية

مواد متعلقة

لا إصابات.. السيطرة على حريق في مزرعة مانجو بالفيوم

العثور على جثة شاب مقتول فى أرض فضاء بالفيوم

"تعليم الفيوم" تنظم أمسية فنية رمضانية بحضور المحافظ وعدد من قيادات المحافظة

محافظ الفيوم يفتتح مسجد "نداء الإسلام" بمدينة الفيوم الجديدة ويؤدى صلاتى العشاء والتراويح

محافظ الفيوم يتفقد أعمال رصف طريق أبشواي أبوكساه السياحي

محافظ الفيوم يضع حجر أساس مجمع صناعى للنباتات الطبية والعطرية بـ"السنجق"

توزيع 10 آلاف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في الفيوم

محافظ الفيوم يشدد على التنسيق المتبادل لزيادة المستفيدين من المساعدات الغذائية

الأكثر قراءة

بيان رسمي من الأهلي قبل ساعات من خضوع إمام عاشور لجراحة دقيقة

عاجل.. إسرائيل تقصف بعلبك اللبنانية للمرة الثالثة منذ 8 أكتوبر

عاجل.. احتجاجات فى تل أبيب تطالب باستقالة نتنياهو

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الجمعة التاريخ الهجري

مؤشرات أولية.. عبدالحليم علام نقيبًا للمحامين لدورة جديدة

عقب ظهور نتائج الأشعة.. طبيب «الشناوى» يحدد عملية جراحية لـ إمام عاشور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الطريق إلى هدنة الحرب في غزة يغتالها العناد الإسرائيلي

د.أحمد الخميسى

أتذكرك

ماجد حبته

استعمال داعش فى روسيا

وائل لطفي

الصيد فى مياه الدراما

محمد عبدالعزيز

إعلانات المؤسسات الخيرية.. وليه لأ؟

علي سعدة

متي يجف فيضان الأقصى؟

د. منى حلمى

كيف أُنفِّذ وصية أمى؟

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية "٢- ٢"

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

مفاوضات إسرائيل.. عودة مقيدة لـ 2000 نازح يوميا للشمال وبانتظار رد حماس

الخارجية الفلسطينية تطالب واشنطن بمراجعة تعهد إسرائيل بعدم استهداف المدنيين

متى يمرر "الكبار" فى مجلس الأمن مشروع وقف النار فى غزة؟