الخميس 28 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

أسعار اللحوم الحمراء البلدية والمستوردة ومنافذ الحكومة

اللحوم
اللحوم

شهدت  أسعار  اللحوم البلدي في الأسواق ولدى الجزارين استقرارا، وجاءت أسعارها كالتالي:

-  اللحوم الكندوز بين  400 و430 جنيهًا

- اللحوم الضأن بين 350 و400 جنيه.

- اللحوم الجملي 300 و350 جنيها للكيلو.

-  أسعار اللحم المفروم العادى 400 و470 جنيها للكيلو

- أسعار  البتلو سعر بين 380-450 جنيهًا

- أسعار الكبدة 380 جنيها.

- أسعار كباب الحلة 300 جنيه.

- اسعار اللحم المفروم العادي 340 و370 جنيها.

- أسعار لحم البتلو  بين 380 و450 جنيهًا.
- سعر اللحم البرازيلى البقري يتراوح بين 210 و250 جنيها.

- سعر اللحوم الهندى  190 جنيها للمفروم.

- سعر كيلو اللحم الكندوز المستورد 230 جنيها.

- سعر كيلو اللحم البرازيلى المكعبات الأحمر 230 جنيها.

- سعر الريش الضاني 380 و420 جنيها.

- سعر المفروم البلدي 240 و300 جنيه للكيلو.

- سعر السجق البلدي 300 جنيه.

- سعر السجق المستورد 110 جنيهات للكيلو.

وكان أكد هيثم عبدالباسط، رئيس شعب القصابين بالغرف التجارية، انخفاض أسعار اللحوم الحمراء البلدية بنسبة 30%، حيث انخفض أسعار اللحوم البلدية عجول محلية من من 500 جنيه إلى 450 جنيها للكيلو، فيما انخفضت أسعار اللحوم البلدية المستوردة للتسمين من 400 جنيه إلى 350 جنيها، وهناك تراجع مستمر في أسعار اللحوم مع السيطرة على كبار المربين وأصحاب المجازر، مشيرا الى ضرورة قيام لجنة الكوارث والأزمات بإدخال خبراء اقتصاد  بها تتابع كبار تجار المواشي وكبار مشتوردي اللحوم حتى لاتحدث زيادة في الأسعار غير المبررة وبشكل مبالغ فية خلال الفترة المقبلة.

وقال عبدالباسط، في تصريحات لـ"الدستور"، إنه تم تقديم مذكرة للسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بإغلاق المجازر ثلاث ايام أسبوعيا الأحد والإثنين والثلاثاء للحد من ذبح العجول الصغيرة.

انفوجراف أسعار اللحوم الحمراء البلدية والمستوردة ومنافذ

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